Sin brillo ni fútbol, también. El CD Tenerife canjeó anoche por tres puntos un nuevo partido en el Heliodoro, que vive y alarga su estado de ensoñación colectiva con el representativo. Tal vez fuera el de ayer el menos vistoso de los episodios consumidos esta temporada, aquel donde ofreció imagen y prestaciones más pobres el equipo de Garitano. Aún así, la alegría fue inmensa y el resultado final, un estímulo nuevo para añadir a la larga lista de noticias felices que se van amontonando en la mochila. Ya en septiembre, el Tenerife parece y ejerce como candidato.

Vaya por delante que cualquier relato o análisis de la contienda debe incluir un asterisco, paréntesis o epígrafe adicional. El que va referido a la actuación arbitral, claramente lesiva para los visitantes, que se quejan -con razón- de la anulación de un tanto aparentemente legal que hubiera cambiado la película. Dicho lo cual, no menos cierto es que el Tenerife ganó por calidad, por pegada, por KO. Sus golpes fueron más certeros y su delantero centro escribió otro capítulo grandioso: gol de penalti, asistencia y partido perfecto hasta salir ovacionado por la grada.

El triunfo tiene doble valor porque llega en un día gris del Tenerife y también por la entidad del rival que había enfrente. Cayó el equipo revelación del curso pasado, un equipo bien armado y con futbolistas del nivel de Fuster, anoche imperial. Ni desde una versión muy notable del Albacete hubo freno para la racha del Tenerife, que suma 12 puntos de 15. Miente quien diga que no se le ven hechuras de aspirante.

Tras la revolución del domingo anterior en Andorra, volvió Garitano a su primera unidad, demostrando que es casi intocable (salvo en casos excepcionales como aquél) la apuesta por su cuarteta de lujo: Waldo, Luismi, Roberto López y Enric. Los cambios más llamativos se produjeron esta vez atrás, donde el técnico apostó por la suplencia de Mellot en favor de Buñuel; y la de Nacho por Medrano. Enésima demostración de que cuenta con todos.

En cuanto al partido, no nació como lo esperaba el Heliodoro. Con una marcha más, en mayores índices de orden y rigor táctico, el Albacete fue adueñándose de la posesión. Y de la situación. Eran de color manchego los primeros minutos del duelo, con numerosas aproximaciones a Soriano y algún aviso donde el arquero ya se vuelve protagonista. Pletórico de reflejos, resolvió ante Escriche (10’). No obstante, la situación cambia cuando el partido va in crescendo en polémica y controversia. Primero llega un penalti en área albaceteña que permite adelantarse a Enric. Infalible el barcelonés, acostumbrado a marcar últimamente solo en el Heliodoro; e igual de relevante Luismi, con un pase de dibujos animados que hizo posible la secuencia final. Que fue de fiesta.

El 1-0 no varía el paisaje. Sí lo hace la jugada nuclear del encuentro, un tanto que inicialmente sube al marcador para el empate visitante y que luego desbarata el árbitro, a instancias del VAR. En La Mancha aún deben andar incrédulos ante la anulación del tanto, por presunta falta sobre Soriano, que casi pidió el cambio para que saliera Tomeu. Finalmente pudo seguir el sevillano y también pudo seguir por delante el Tenerife, pues la decisión del colegiado salió cara esta vez. El enfado fue monumental en el Albacete de Albés, amonestado al poco rato; y la desconexión casi absoluta del equipo foráneo, como si dimitiera y se saliera del partido.

Casi groggy, el Alba dejó hacer y crecer al Tenerife, que se vio con confianza para sentenciar. Pudo hacerlo el propio Enric en una acción donde lo más fácil parecía anotar. Pero chutó fuera; y también Corredera, que igualmente tiró sin rumbo. Quien sí halló premio fue Roberto López, fabuloso en la ejecución de una jugada de cine, propia de otra categoría, que recompensó el Heliodoro con un aplauso atronador. Solo se había consumido medio partido pero los puntos ya parecían atados. Aún así, había aún mucho por sufrir, mucho por trabajar. Lo hizo el Tenerife desde un primer cambio en la medular (debutó Bodiger, aún desnortado, con señales de andar todavía buscándose a uno mismo) y a continuación desde una variación en el sistema. Se fue a cinco centrales Asier para amurallar al Tenerife frente a un rival que no desistía. Recuperadas sus latitudes del primer tiempo, lo milagroso es que se fuera del Heliodoro sin anotar un gol. Ocasiones tuvo a puñados pero siempre emergió Soriano, de diez.

Acabado y resuelto el duelo fue icónica la estampa del equipo aplaudiendo a su afición, entregada al delirio con este Tenerife que quiebra las expectativas y envía al sumidero cualquier presagio pesimista sobre un proyecto que va sobre ruedas, a todo vértigo, como si la mediocridad o la tendencia al fatalismo de años pretéritos ya fuese un definitivo vestigio del pasado. Sin límites aparentes, el equipo ilusiona y emociona a partes iguales. Ayer cayó el Albacete (ya son cuatro las víctimas del Tenerife, que durmió cuarto). Los de anoche fueron felices sueños.