La ‘espina’ clavada de Elady

El 19 de junio de 2022 es una fecha que no olvida el delantero del CD Tenerife Elady Zorrilla. La derrota contra el Girona ese día significó el no ascenso del equipo que en aquel momento entrenaba Luis Miguel Ramis y que llegó a la final del playoff tras dejar en el camino a la UD Las Palmas, en unas semifinales donde los blanquiazules sacaron de nota un sobresaliente. Ese cruce inicial, y que en Montilivi, el equipo empató a cero, hacía prever que la vuelta a Primera estaba más cerca que nunca. Pero no fue así. «Hace dos años, cuando nos echaron del playoff, la afición nos animó como si no hubiera mañana. Eso tenemos que volver a conseguirlo, que la afición se acuerde de aquello y que sepan que desde el minuto uno estamos luchando por lo que se nos escapó», afirmó Elady ayer, a dos días de mediarse al Albacete en el Rodríguez López.

«Cuando no subimos, la afición nos animó como si no hubiera mañana; tenemos que volver» Elady Zorrilla - Futbolista del CD Tenerife

«Creo que es un rival que juega muy bien, que genera mucho en ataque con mucha gente por delante del balón, y nosotros somos un buen equipo. Somos dos conjuntos en línea ascendente, y pienso que será un partido bonito, con las gradas llenas. La gente de la Isla está concienciada que este año puede ser bonito y desde el principio se ha volcado con el equipo. Es una ilusión renovada, que siempre viene bien», apuntó el atacante ayer. Zorrilla fue titular ante el Andorra, en un partido que cayó del lado blanquiazul y que él y el vestuario sintió como un refuerzo necesario para afianzarse «en los puestos» en los que quieren «estar este año». «Estoy seguro que será una temporada bonita y también lo estoy de que somos de los equipos buenos de la categoría. El CD Tenerife desde hace años tiene un bloque. Se ha ido Carlos Ruiz, Suso... queda Aitor Sanz, pero el bloque sigue y con seis o siete refuerzos sabía que nos podía ir bien», asegura Zorrilla.

Más que preparado.

Lejos de valorar opiniones que se pronuncian sobre él, Elady se centra en mejorar cada día, conocedor que si quiere ascender con este equipo hay que sumar puntos desde la primera fecha. «Trabajo con ilusión para estar preparado y ponérselo difícil al entrenador. Si me dice que tengo que jugar en un lado ahí estoy, y si es en otro, voy al otro. A algunos futbolistas les cuesta empezar las temporadas más, a otros menos. Tenemos una muy buena plantilla y todos van a tener su momento», especifica el andaluz.

«Con el bloque y los refuerzos, estoy seguro que somos de los buenos de la categoría» Elady Zorrilla

Sobre las valoraciones que puedan hacer sobre él, también habla Elady. «Aunque se piense que estamos aislados por ser futbolistas, ciertamente todo nos influye. Que se anime o por el contrario, que se pite. Lo que te diga uno o el otro durante un partido. Luego está la importancia que le dé cada uno», dice. Eso sí, el blanquiazul no tiene queja de la afición tinerfeñista, todo lo contrario «La gente del CD Tenerife siempre va a estar ahí, contra el Albacete puede que sean 20.000 en las gradas y se nota en nuestro juego. Contra el Zaragoza merecimos ganar», concluyó un jugador que se levanta cada día con un objetivo, el de poner al equipo tinerfeño en Primera. Arrancarse así una espina que a él le sigue doliendo.