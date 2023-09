«No estamos nada contentos con los horarios que nos tocan»

El CD Tenerife arrancó la temporada contra el Real Oviedo, un lunes. Desde entonces, la fecha y hora de las jornadas siguientes no ha gustado en la cúpula blanquiazul, que encuentra desigual el trato a la plantilla con respecto a otras, por el tiempo de descanso que tienen los jugadores. Esta sensación se ha acentuado tras anunciarse el día y hora de las jornadas siete y ocho. La primera ante el RCD Espanyol, el lunes 25, y la segunda el sábado a las 15:15, en Ipurua contra la SD Eibar.

«No estamos nada contentos, somos contrarios porque esta semana nos toca jugar un lunes, que es algo negativo para la afición pero también lo es en lo deportivo. El siguiente partido es el sábado, y el tiempo de descanso es muy corto. A esto hay que sumarle que es en Eibar, lo que es para nuestros futbolistas un desplazamiento largo. No estamos nada contentos, pero manda el que manda, que es LaLiga, y lo hace en función de los intereses de las televisiones», analizó ayer el presidente de la entidad tinerfeñista Paulino Rivero en Radio Club.

Al respecto, Asier Garitano, entrenador blanquiazul, en la previa del partido ante el Andorra y cuestionado por la misma situación, no quiso darle importancia, para no centrar el foco de sus jugadores en una situación que no puede manejar. Sin embargo, tanto él como el cuerpo técnico han tenido que llevar un plan de trabajo condicionado más de la cuenta por viajes, fechas y horarios. En este inicio, el descanso ha sido más importante que el propio entrenamiento sobre el terreno de juego.

Pide paciencia.

El presidente aprovechó la ocasión para hacer una valoración del inicio del equipo, en un mensaje en el que pidió tranquilidad al aficionado. «Notamos que la gente respira optimismo, pero me preocupa que se piense que las cosas son tan fáciles. El fútbol es muy complicado. No sé ya si el equipo tira de la afición o la afición del equipo. En este caso se juntan las dos cosas. El equipo está funcionando bien y la afición está respondiendo de una forma extraordinaria desde la temporada pasada. Ambas cosas, más la buena relación con la clase empresarial e instituciones hace que el tinerfeñismo se haya reavivado. Hay un sentimiento de orgullo y pertenencia que nos va a ayudar en el cuadro de honor de esta temporada», concluyó.