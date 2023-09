Mauro Pérez y Juan Guerrero ya trabajan en las próximas renovaciones del CD Tenerife

«En el fútbol nunca se para, siempre surgen circunstancias, problemas, alguna lesión...», declaró este miércoles Mauro Pérez, que afirmó que la secretaría técnica ya está en marcha para cerrar algunas renovaciones y conseguir así «consolidar el bloque de la plantilla, para que todos los jugadores sientan que su futuro está en la Isla y en el club». Dentro de este capítulo hay un nombre subrayado y es el de Juan Soriano. El portero, titular en las cuatro jornadas disputadas y mostrando un gran nivel, solo ha encajado un tanto, ya tiene desde hace meses una oferta de renovación presentada por parte del club. Sin embargo, no ha querido comprometerse con la entidad blanquiazul hasta la fecha.

La postura de Soriano. «Ya hemos hecho algún movimiento y vamos a persistir en ello. Con Juan Soriano estamos en ello, tenemos que afrontar estos meses para acercar posturas y el club quiere que siga. Entiendo que hay voluntad por parte del jugador. Él está involucrado en el proyecto, es uno más y está jugando a un alto nivel», declaró el director deportivo Mauro Pérez.

Sobre una valoración general en lo que se refiere a los movimientos realizados durante el mercado de fichajes, Mauro no quiso ponerle una nota a la secretaría técnica, pero sí dio valor a los que la conforman y el funcionamiento de la misma. «Algunas operaciones las hemos hecho en grupo, en otras tienen más protagonismo Juan, Suso, Ricardo o incluso miembros de la directiva o el máximo accionista. Si afirmo que hay un gran grupo de jugadores también lo hay en nuestra parcela», dijo.

Recibió ofertas. El teléfono de las oficinas del Heliodoro Rodríguez López sonó en más de una ocasión. Al otro lado de la llamada estaba algún club para conocer la situación. Esto se dio en varios casos, pero ahí la secretaría técnica fue clara y directa en el mensaje. «No somos un club vendedor. Hubo propuestas por algunos de nuestros jugadores, pero somos un club que quiere mantener sus activos para potenciarlos y nos ayuden a crecer. Siempre estuvimos centrados en la continuidad de los futbolistas. Hay que agradecer el trabajo del consejo de administración para asegurar que no era necesario una venta de un jugador importante. Tenemos una plantilla muy equilibrada en potencial, eso te da una riqueza táctica grande y los jugadores se sienten importantes. Todo el mundo está activado al máximo», explicó Pérez. En lo referido a Salas fue claro. «Estaba encausada su incorporación, dependía del Sevilla. Al final no se dio, pero si me tengo que quedar con la parte positiva es ver que un chico que venía para la cantera, Loic Williams, ha demostrado un buen rendimiento y es el cuarto central».

El equipo emociona. Desde su llegada a mitad del curso pasado, el tinerfeño manifestó que quería formar un equipo que «emocionara a los aficionados», y tras el paso de cuatro jornadas, cree que el objetivo se ha conseguido. «Estamos viendo un equipo con identidad, con una idea y queríamos que emocionara y creo que lo está haciendo. La indiferencia es lo peor que puede haber. Que el equipo gane o pierda y salga la gente del estadio indiferente. Yo el día del Zaragoza, que perdimos, vi a la gente enfadada con la derrota pero ilusionada con el trabajo del equipo y con el pensamiento que mereció más. Lo sintió así también tanto los técnicos como los jugadores. Eso hizo que en Andorra pareciera que el partido contra el Zaragoza no existió. Eso sí, no podemos dejarnos dormir y cada día tenemos que ser mejores».

Garitano, un acierto. En la presentación de Bodiger, también hubo tiempo para hablar del papel realizado por el entrenador blanquiazul y todo fueron buenas palabras por parte de Mauro. «Queríamos un entrenador equilibrado emocionalmente, perdimos contra el Zaragoza y mantuvo el equilibrio, ganó al Andorra y lo mantuvo. En una Isla tan pasional, que la conozco bien, nos aporta eso. Está claro que a ello hay que sumarle su metodología y trabajo, que es top», concluyó el que es uno de los arquitectos de este Tenerife.