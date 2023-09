A por la conquista más lejana

Tras el primer revés de la temporada, la derrota ante el Real Zaragoza (0-1), el CD Tenerife debe responder hoy, a partir de las 13:00, en Andorra, contra el equipo que más posición de balón tiene de la categoría, lo que es su seña de identidad desde que llegó Eder Sarabia a su banquillo. Eso sí, los del Principado llegan a la cita con la herida abierta que supuso la derrota en la jornada previa, ante un recién ascendido como es el Amorebieta, por tres goles a cero.

Pese a ese resultado, el plan del partido del equipo que preside el exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué será el mismo, ser protagonista con balón. Por su parte, la línea a seguir por el CD Tenerife también será la misma que hasta ahora, ya que pese a perder contra el Zaragoza en el Rodríguez López, el vestuario y el cuerpo técnico quedaron satisfechos del funcionamiento del equipo con balón y sin él, y todos los jugadores tinerfeñistas dejaron claro que por méritos, el equipo mereció más.

La batalla en el medio

Aunque la Segunda División, más que otras categorías, se define por la contundencia en las áreas, si hay un equipo al que hay que contrarrestar en el centro del campo es el Andorra. «Es de los que más he visto mientras no entrenaba, me llama la atención las cosas que hace. No sé si yo sería capaz de hacer que mis futbolistas jugaran así, por lo que como entrenador es un reto contrarrestar al Andorra», declaró Asier Garitano, que sabe, que aunque toda victoria vale tres puntos, hacerlo en Andorra le daría un añadido al triunfo blanquiazul. Para ello, Álex Corredera, Sergio González y Roberto serán fundamentales sin balón, para hacer una presión rápida y efectiva; y con balón, para que sus rivales no tengan el esférico en sus pies el máximo de tiempo posible, y conseguir así sacar de su zona de confort a los pupilos de Sarabia.

No pasa por la mente del entrenador del conjunto tinerfeño cambiar el dibujo que ha puesto en la pizarra en las tres fechas de lo que va de temporada, con dos pivotes, un mediapunta y dos extremos, y no hay nada que haga pensar que va a cambiar el triángulo antes mencionado en la medular a favor de introducir más músculo. Sin embargo, sí que los extremos del CD Tenerife tendrán que jugar no tan abiertos y estar muy pendientes de las ayudas a sus compañeros cuando no tengan el balón en el juego por la zona central del terreno de juego.

Gallego, única opción

Con Ángel sancionado, Enric es el único delantero centro que se subió al avión del CD Tenerife. Cierto es que otros futbolistas podrían ocupar el frente de ataque como Elady o Mo Dauda, pero para ver algo así habrá que esperar a que pasen los minutos y ver si el resultado va a favor del cuadro canario. Gallego será salvo sorpresa de última hora, el delantero por el que pase las opciones de hacer gol a un equipo, el andorrano, que puede que llegue al partido con algunas dudas defensivas tras encajar tres goles en Lezama. En la tabla, máxima igualdad, seis puntos cada uno, sobre el campo dos estilos, y en la cabeza de los dos entrenadores un partidazo, a priori.