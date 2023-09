Historia de un dorsal que une las dos orillas

En la historia del fútbol mundial, va grapado el dorsal 21 a la elegancia de Zidane, la chispa de Diego Forlán, la magia de Pablo Aimar, el temple de Pirlo, la garra de Luis Enrique, la huella de Dani Jarque o el carácter indomable de Zlatan Ibrahimovic. Jugadores de legado planetario lucieron el emblemático número de dos cifras, misma elección que en Canarias han hecho algunos de los embajadores más ilustres del deporte patrio.

La saga del 21 empieza con Juan Carlos Valerón, santo y seña del balompié insular, capaz de llegar tan lejos como él solo imaginó con tales dígitos a su espalda. Luego vino Silva, que imantó las mágicas dos cifras a su dorsal casi por casualidad. «Era el que estaba libre cuando llego al Eibar y, ya cuando volvía al Valencia, quisieron que lo llevase para ser el heredero de Aimar. Después lo he hecho mío en toda mi carrera, con el City, la selección y ahora con la Real», subrayaba hace algunos días en Marca. Tal vez por una cuestión de herencia, Jonathan Viera dejó el 20 y se puso el 21. «Fue para mí un honor pasar a llevar el mismo número que El Flaco», verbaliza.

Y más recientemente también el último canario en derribar las puertas de la absoluta, Yeremy Pino, decidía seguir alargando la leyenda «del dorsal de Canarias», como él mismo lo define. Según relata el grancanario del Villarreal, para él tuvo «mucho de especial» hacerse con este número. Por un lado, por lo que ha significado para los futbolistas del Archipiélago; y por el otro, porque asumía el peso de un dorsal que en su club había llevado Bruno Soriano, un referente como lo fue también Jaume Costa. Otro 21 más.

Lo que nadie podía presagiar es que también este dorsal iba a valer para unir el fútbol de las dos orillas. Una vez el Tenerife decidió dar galones de profesional a Teto, sí que llamó la atención el día que apareció de pronto con el 21. Enseguida se interpretó que quería seguir haciendo escuela canaria con el dos y el uno a la espalda, pero nadie –hasta que lo confesó él– imaginó que la elección la hizo por admiración y veneración a su ídolo, que viste de amarillo y se llama Viera. «Siempre lo he seguido, siempre me ha gustado; por eso es», aseveraba esta semana el atacante blanquiazul, quien tal vez no viera –porque hace meses se cerró su cuenta en las redes– la repercusión gigantesca que tuvo su testimonio. Tanto es así que ayer llegó al vestuario de Las Palmas.

«Para mí es un honor que un jugador como Teto eligiera el 21 y lo hiciera por mí», relataba el mago de La Feria, a quien Televisión Canaria llamó para pudiera ponerse en contacto con Teto. Lo hizo en un vídeo que ya anoche era viral y donde invitaba a su joven y entusiasta admirador a un intercambio de camisetas. Con el 21, por supuesto. El dorsal que une a las dos orillas y que el próximo año podría cruzar a estos dos iconos en Primera. Ahí donde merece seguir escribiéndose la historia de este dorsal. Un número que va mucho más allá de dos cifras. El dos y el uno. La combinación que hace magia.