Alberto Martín: «Este año salimos a apretar y no nos quedamos a esperar atrás»

Han transcurrido ya 12 meses de su estreno como profesional. ¿Puede decirse que le ha cambiado la vida?

Me han cambiado muchas cosas en poco tiempo. Nunca habría pensado que iba a ir tan rápido y por supuesto habría firmado que todo hubiese transcurrido así. Estoy orgulloso de lo conseguido y feliz por seguir adelante con metas, con sueños. Me gustaría seguir ayudando y aportando a mi club, que es el Tenerife.

¿En qué nota más el cambio: en su situación económica, en el día a día o en sentirse realizado por haber cumplido su gran sueño?

El cambio es bastante grande y en todos los sentidos, pero para bien. Es lo que todo futbolista busca y quiere desde pequeño; y personalmente estoy muy orgulloso de que sea aquí, de hacer carrera en mi isla, en el club que desde pequeño me acogió y me enseñó valores. A ver si puedo seguir muchísimos años más. Y conseguir objetivos, por supuesto, que es a lo que aspira todo deportista.

¿Pero dónde nota más el cambio?

Se nota en todos los ámbitos. Yo lo noto en mi día a día. Todo lo que haces, influye; todo lo que decides, cuenta. Y en ese sentido trato de cuidarme al máximo, ser disciplinado, tener buenos descansos, seguir hábitos recomendables... Al final todo eso va ligado al rendimiento que vayas a dar. El cambio está en la exigencia, que ahora es máxima.

Eso a estos niveles entiendo que lo tienen muy interiorizado. Que los detalles marcan la diferencia.

Está claro. Pero no solo a la hora de rendir en los partidos, también en el día a día en la competencia por un puesto. Todo influye: la alimentación, descansar... Aunque de vez en cuando también esté permitido pecar un poco (ríe). Ahora en serio, a estos niveles hay que estar concentrado y con las pilas puestas siempre.

¿Qué fue lo primero que hizo después de firmar su contrato profesional? ¿Cuál fue su primera decisión?

Mi primera decisión fue económica: ayudar en la medida de lo posible a mi hermano y a toda mi familia. Por supuesto lo celebramos y fuimos a comer; pero lo que he decidido es aportar en el día a día. Eso es lo que hay que celebrar, que la familia ya no tenga preocupaciones en lo económico. Es mi responsabilidad como hermano y como hijo, agradecerles todo lo que han hecho por mí aportando y ayudando. La primera decisión no fue comprarme nada ni un capricho, sino todos los meses aportar; y estoy orgulloso de eso.

¿Y el 21 por qué? ¿Por Valerón, por Silva...?

A mí me gusta mucho Jonathan Viera y es un dorsal con el que han triunfado muchos jugadores canarios. Pero principalmente por Viera, sí, porque me gusta mucho su juego y porque me fijo mucho en él. Es un honor llevar ese número a la espalda.

Antes de elegir ese dorsal y firmar su primer contrato, ¿hubo interés de muchos clubes en intentar el fichaje de Teto?

Te voy a ser lo más sincero posible. En aquel momento no sabía ni qué equipos eran. Me enteré después. Si sé que hubo seguimiento y que me quisieron otros, pero yo tenía claro que quedaría quedarme. Está claro que era y es una gran motivación que haya grandes clubes que estén interesados en ti, pero mi principal idea era renovar. Aquí es donde quiero estar, lo he tenido claro siempre.

¿Y ha cambiado mucho su rol en el vestuario? Supongo que ha pasado de ser el recién llegado a convertirse en el guía para los nuevos que aterrizan en el primer equipo.

Al final lo que intento como canterano con dorsal profesional es ayudar a los pibes que vienen de abajo y entran en dinámica de primer equipo. En ese sentido procuro contarles mi experiencia y darles los mismos consejos que me dieron a mí. Cuanto más nos ayudemos entre nosotros, mejor. Al final, lo que todos deseamos es que haya el mayor número posible de canteranos arriba. Trato de adelantarles lo que les va a pasar, darles recomendaciones, intentar llevarles por el buen camino. Es la función que me toca y que asumo con mucho gusto.

Hablemos de fútbol. ¿En qué se parece y en qué es diferente el Tenerife de Asier respecto al Tenerife de Ramis? Da la sensación de que los primeros partidos ya desmienten que sea un calco respecto a aquel.

No es la misma forma de jugar. La diferencia está en apretar, que ahora lo hacemos más y no aguantamos tanto atrás; salimos más adelante. Creo que estamos intentando llevar el manual del míster lo mejor posible. Y también estamos analizando cada partido individualmente. Un día tocará presionar, otro día tocará aguantar más... pero la principal diferencia es el ir hacia delante, ir a buscar al otro equipo, no estar tan atrás.

De momento el equipo ya ha competido contra tres rivales diferentes; y además lo ha hecho igual en casa que fuera. ¿Eso garantiza un futuro halagüeño al Tenerife?

Yo lo dije desde el principio en El Albir. La pretemporada se basa en muchas cosas y que no marcásemos goles ahí es que esos amistosos valían cero puntos. Lo que percibimos en aquella concentración fue que nos notábamos bien trabajados tácticamente, que el comportamiento del grupo fue fenomenal... y eso se ha visto reflejado en liga. Lo importante es que los goles lleguen ahora y sigamos en buena dinámica pese a que el otro día hayamos perdido. Yo veo ganas, veo entusiasmo y que nos notamos bien a nosotros mismos. La idea es dar el 100% para estar arriba.

Una curiosidad personal, ¿por qué se ha cerrado su perfil en Twitter?

Me lo cerré en diciembre del año pasado, en el parón de las Navidades. Al final es un cambio muy grande. Y por una cosa u otra, preferí tomar esa decisión, cerrarme el perfil en esa red social y no saber nada más de ella. Se trataba de centrarme en mí, trabajar por mí. Las redes son un arma de doble filo y me quedé más tranquilo con el Instagram. Y ya está (ríe).

¿Pero era porque no quería leer algunas cosas que tal vez se dijeran de usted o del equipo?

Aprovecho esta pregunta para enviarle todo el apoyo y toda mi solidaridad a Javi Alonso. No es ya lo que digan de ti, es lo que dicen de ciertos compañeros, que duele igual. En su caso lo que pasó fue que llegaban comentarios negativos que a nadie le gustaría leer. Me gustaría que por un momento quienes los escriben se pusieran en su piel o la de su familia. Situaciones así son las que motivan que, por ejemplo en mi caso, decidiera irme fuera.

¿Cómo está siendo tener en el día a día del equipo a uno de sus ídolos?

¿Ángel? Desde luego es un privilegio entrenar a su lado y aprender de sus consejos. Es un futbolista propio de Primera División por cómo se mueve, cómo tiene esa facilidad para llegar y marcar. Basta con verlo en los entrenamientos. Va a aportarnos muchísimo y es una suerte que la sanción se haya quedado solo en un partido. Si te digo la verdad, me parece un delantero increíble para la categoría. Marcará diferencias.

Han llegado muchos nuevos fichajes, algunos en su demarcación. ¿Cuáles son aquellos en los que más se fija?

Me fijo primero en Aitor Sanz porque es un futbolista y un capitán diez en todos los sentidos. Creo que todos estamos convencidos de que cumple a la perfección con su responsabilidad. Es una persona espectacular. Y de los nuevos, todos me han llamado la atención por algo. Por ejemplo tanto Roberto como Fer Medrano son buenísimos. A José Amo ya lo conocía de la Ponferradina. Luismi tiene muchísimo talento y lo mejor es la juventud, las ganas de triunfar con las que ha venido él y han venido todos. También Tomeu nos puede dar mucho por su veteranía y saber estar. Han entrado bien al grupo y creo que pueden ser importantes para nosotros.

Ha marcado Teto tres goles y los tres han sido en el Heliodoro. ¿Queda como asignatura pendiente estrenarse a domicilio?

A mí en realidad me da igual dónde marcar. Si es en el Heliodoro mejor, por poder celebrarlo con nuestra gente; pero si los goles valen para puntuar son bienvenidos siempre. Ahora bien, si puedo marcar fuera y aportar desde esa faceta también a domicilio, pues para mí sería perfecto.

¿Es el domingo buen momento para hacerlo por vez primera?

No soy de esos, no va conmigo prometer o decir que el domingo marco. Voy siempre con la idea de hacerlo de la mejor manera, ayudar a los compañeros y, si me toca jugar, cumplir al máximo. Va a ser un rival complicado, han comenzado igual que nosotros e iremos con la idea de sacar los tres puntos.