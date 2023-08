Roberto López: «Primero estoy yo; mi familia no tendrá el corazón partido»

Pasó de la cantera del Amistad a la Real Sociedad y no llegó a jugar en el Zaragoza, pero no deja de ser bonito medirse al equipo de su tierra, ¿no?

Por supuesto. Para mí siempre será especial medirme al Zaragoza, soy de allí, me he criado en esa ciudad y le tengo un cariño especial a ese equipo.

¿Por qué en 2015 su decisión fue tan drástica de marcharse a la Real Sociedad?

El Zaragoza siempre tocaba la puerta del Amistad, que es un club ejemplar. Había muchos futbolistas que dieron el salto entonces, pero en mi caso la Real Sociedad apostó muy fuerte por mí entonces y yo me decanté por eso, fue una cuestión de elección.

¿No hubo dudas?

No, de verdad que no. Vi que ese era el paso, que era lo que quería tras valorarlo con la familia.

¿Cómo ve el partido?

El Zaragoza es un equipo con gran potencial y seguro que va a estar arriba. Para nosotros es un partido importante, hemos empezado bien y la idea es continuar en esa línea, saliendo con las máximas ganas posibles para poder regalarle a nuestra afición los tres puntos, lo que queremos hacer siempre, pero en esta ocasión con más motivo por todo lo que ha pasado aquí con los incendios. Sabemos cómo trabaja el Zaragoza, que están muy replegaditos y que buscan bien los espacios con sus dos delanteros y trataremos de tener cuidado con esas bazas.

¿Qué le parece el proyecto del Zaragoza? La sensación en la ciudad es de ilusión.

Sí, sé que la sensación es esa. Sigo al Zaragoza desde siempre y se percibe algo especial, como una mayor ilusión. Mi familia me informa casi al día de lo que se percibe allí, sobre todo mi primo Jesusín, que es muy zaragocista.

¿Y qué le dice él?

Que hay ilusión y que cree que va a ser el año de subir, de volver a Primera. Mi familia me dice que primero estoy yo y después el Zaragoza, por lo que no tendrán el corazón partido. Jesusín lo ve como yo, que hay un equipo muy fuerte. Se ve un bloque unido, que ha mantenido una estructura y que ha hecho una decena de fichajes. El potencial es muy alto.

A alguno lo conoce bien.

Sobre todo a Germán Valera, con el que coincidí en el Sanse y con el que me llevó muy bien y le deseo toda la suerte del mundo. Es un jugador que ha crecido mucho estos años, es un extremo con unas condiciones increíbles, rápido, con un desborde buenísimo.

¿Qué sentimiento tiene ustes hacia el Real Zaragoza?

Le tengo ese cariño especial, siempre he deseado que esté lo más arriba posible y quiero lo mejor para ellos, pero en este caso a partir del sábado por la noche.

¿Tenía usted camisetas del Zaragoza de niño?

Claro, y era socio antes de irme a jugar a la cantera de la Real Sociedad con unos amigos e íbamos a todos los partidos. Recuerdo que el jugador que más me gustaba era Willian José. Yo he sido del Zaragoza desde pequeño, de cuna como se suele decir.

¿Tiene la espina de jugar en el equipo de su tierra?

Es que no puedo mirar tan a larga distancia, lo que tenga que venir ya vendrá. Me centro en el presente, deseando en todo momento que el Zaragoza vuelva cuanto antes donde tiene que estar.

El curso pasado estuvo cedido en el Mirandés y ahora repite préstamo en el Tenerife. Se trata de ir progresando para ver si la puerta de la Real Sociedad se abre de forma ya completa, ¿no?

En la Real Sociedad hay muchísimo nivel, no es fácil hacerse un hueco. No he podido disfrutar demasiado de estos años tan buenos, pero voy haciendo mi carrera y estoy satisfecho, porque estoy donde yo quiero estar. Mi sueño sigue siendo triunfar en la Real Sociedad, aunque antes es ascender con el Tenerife y, en el caso de que eso no se logre, yo vuelvo allí.

¿Qué techo se marca?

No es que lo tenga muy definido, pero soy ambicioso y quiero estar lo más arriba posible. Ya he debutado en Primera y el paso que quiero dar es consolidarme en la élite, es lo que cualquier jugador desde pequeño desea.