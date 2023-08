Cordero: «El Tenerife ha hecho cuatro o cinco refuerzos de nivel»

El partido del sábado será el de su reencuentro con la afición del Tenerife. ¿Qué sentirá cuando vuelva al Heliodoro?

Para la Isla y para el club solo puedo tener palabras de agradecimiento. El trato conmigo siempre fue fabuloso, de mucho respeto y mucha educación. En el Tenerife solo me faltó lograr el ascenso. Todo lo demás fue fantástico: el clima, la atmósfera... Deseo que ojalá pronto puedan subir, que estaré muy contento de que lo logren. Del club, del entorno y los medios solo puedo hablar bien, así que por supuesto tengo ganas de ir a la Isla y reencontrarme con mucha gente. Ojalá se vea un buen espectáculo para todos. Si no pasa nada, tengo previsto viajar el viernes con el equipo, así que allí estaremos.

Cartel inmejorable. Primero contra segundo, dos invictos y a priori presuntos aspirantes a hacer cosas importantes esta temporada.

Sí, sin duda. Que plazas como Tenerife o Zaragoza empiecen bien, con seis puntos, da tranquilidad, refuerza la confianza en lo que se está haciendo; y genera pasión, que es lo que mueve el fútbol. Aunque evidentemente la posición clasificatoria sea anecdótica a estas alturas.

Justamente quería preguntarle por la ilusión. Da la sensación de que ahora mismo es el gran denominador común de ambos clubes: el entusiasmo que se percibe alrededor de los dos equipos.

Eso es lo que se quiere y se busca, para eso trabajamos, para que la gente vea ilusión. Y si eso llega con resultados y el equipo da el máximo, engancha y se pone arriba... es evidentemente lo que todo el mundo quiere y desea. A día de hoy, con dos jornadas disputadas, podemos decir que ese objetivo se está consiguiendo.

Quería preguntarle por el CD Tenerife y por su opinión de sus dos primeros partidos ante Oviedo y Huesca. ¿Qué destacaría?

Destacaría el bloque de temporadas anteriores. Es un equipo que mantiene en torno a un 80% de lo que había el año pasado. Al margen de eso, ha hecho cuatro o cinco incorporaciones de nivel que ha subido la calidad de la plantilla, sobre todo en el frente de ataque. Se han adaptado bien, han congeniado bien y se nota ya la mano de Asier Garitano, que ha introducido sus variantes y sus matices a la forma de jugar del Tenerife.

Los números hablan por sí solos: ocho jugadores del primer once ya estaban el año pasado. Es decir, que no se ha desmantelado la plantilla. Ni el proyecto.

Ese ha sido el gran acierto por parte de la nueva propiedad y de los gestores deportivos del Tenerife: mantener lo que se estaba haciendo bien y apostar por la continuidad de los futbolistas que estaban dando un buen nivel. Por supuesto, por mi parte estoy satisfecho de que los jugadores que trajimos sigan dando un notable rendimiento al club y al proyecto.

Es pronto para decirlo, ¿pero se atreve a aventurar dónde puede acabar el Tenerife a finales de temporada? ¿Lo ve candidato, lo ve aspirante?

Yo sigo pensando lo mismo y es difícil que cambie mi visión del fútbol y de la categoría. Es pronto para todo, para emitir cualquier pronóstico o análisis, pero hay tres equipos que bajaron de Primera División y que esos sí tienen la obligación y los mimbres para pelear por el ascenso directo. Luego hay un margen amplio de ocho o diez clubes entre los que estamos Tenerife y Zaragoza; y nuestro compromiso es pelear por estar en la zona noble, hacer buen fútbol, generar pasión, conectar con la masa social... Pero decir tan pronto dónde podemos estar al final es aventurado. Hay que esperar a que acabe el mercado, faltan muchos días. Pero la obligación nuestra es estar entre los ocho o nueve equipos de la zona noble.

Le pregunto por el tiempo transcurrido hasta la fecha. Ha sido un verano muy ilusionante para ambos clubes, ¿pero han rivalizado mucho Tenerife y Zaragoza?

Bueno, eso es normal en el fútbol y en el mercado: estás con muchos jugadores y todos conocemos en el mercado nacional a la mayoría de futbolistas codiciados. En mi caso me adelanté en el mes de mayo para atar a algún futbolista y luego hemos coincidido en alguna operación, en alguna consulta. Alguno habrá ganado el Tenerife y alguno yo, pero eso es normal en el mercado.

Uno de los futbolistas por los que rivalizaron fue Maikel Mesa, da la impresión de que ha encajado como anillo al dedo.

Para mí ha sido una gran noticia a nivel deportivo y a nivel personal: cómo ha encajado en el equipo, en la ciudad, con la afición... Desde la pretemporada desde el primer momento se ha mostrado como un gran profesional, una persona educada y un futbolista de nivel. Tiene gol, puede jugar por dentro, por fuera y hasta le han elegido dentro de la plantilla como uno de los capitanes.

¿Cuál cree que ha sido el fichaje del verano? Muchos apuntan el nombre de Bakis, que lo firmó usted para el Real Zaragoza.

Yo soy director deportivo de plantillas, no de individualidades. A mí me gusta generar colectividades interesantes, de nivel, que congenien; más allá de nombres propios. Algunos pueden lucir más por ser delanteros centros como Bakis o Ángel, que por el bagaje que suma y por su implicación con el tinerfeñismo también puede ser uno de los grandes fichajes. Pero el fútbol no son solo delanteros; también están los futbolistas que ayudan a mantener porterías a cero, que en Segunda División son tan trascendentes.

Quería preguntarle por Dauda. ¿Confía en que recupere el nivel que dio en el Cartagena y que éste sea su año en el Tenerife? ¿Qué ha pasado para que no haya dado su mejor versión como blanquiazul?

Mo Dauda era una gran operación para el club, un futbolista emergente y que venía de una gran temporada en Cartagena. Podía jugar en izquierda, derecha y punta; es verdad que tuvo problemas de acoplamiento al equipo, de lesiones, de viajes... Pero no se le ha olvidado jugar al fútbol y confío en que Asier Garitano le pueda sacar rendimiento; y que la de Dauda haya podido ser una operación buena para el Tenerife.

Se ha visto al Tenerife fuerte en el mercado. ¿Se ha parado a pensar que usted no tuvo tantos márgenes salariales para firmar?

No me he parado a pensar. Si han hecho una buena gestión económica y su tope ha aumentado, mejor para ellos. Pero yo estuve siempre contento con lo que me dieron en el Tenerife y les felicito si este verano han tenido mayores márgenes para fichar y manejarse en el mercado.