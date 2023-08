Demasiadas tarjetas amarillas para el CD Tenerife

El CD Tenerife no solo lidera la clasificación deportiva tras dos jornadas en las que ha ganado a Oviedo y Huesca, sino que también está al frente de la lista de equipos con más tarjetas amarillas. En total, el equipo dirigido por Asier Garitano ha visto la tarjeta amarilla en diez ocasiones, todas ellas con el partido en juego y siempre por acciones ocurridas dentro del terreno de juego. Una cifra algo elevada, porque hasta ahora, los tinerfeñistas no han ido al límite en su juego ni han sido protagonistas de ninguna situación antideportiva con los rivales o los propios colegiados.

En la primera fecha, más allá del resultado, uno a cero para el Tenerife, llamó la atención el reparto de amonestaciones. Mientras que el Real Oviedo de Álvaro Cervera se fue del Heliodoro Rodríguez López sin ver ni una, el equipo tinerfeño apuntó seis en su registro, siendo Waldo, Nacho, Buñuel, Aitor Sanz, Amo y Luismi los protagonistas. Contra el Huesca, los amonestados fueron Enric, Corredera, Medrano y otra vez Luismi. Su rival, como en el partido anterior, no vio ni una amarilla.

Explicaciones. Desde el vestuario del CDTenerife no se ha hecho mención a esta tendencia y el técnico, preguntado en rueda de prensa fue claro al respecto. Es algo que no depende de él. La táctica que realiza el equipo de Garitano y la colocación de los jugadores en el campo es valiente. La presión sobre el rival es adelantada e intensa y una vez el balón se pierde en zonas que puedan dar pie a una contra hacia la portería de Juan Soriano, el equipo frena el ataque rival, muchas veces con falta. Sin embargo, no son acciones, la mayoría de ellas, con dureza. Tampoco son un número alto. Si bien, el Tenerife es el que lleva más amarillas de la competición, no es el que más faltas hace. Las mismas hace el Eldense, dos más el Levante UD y el Leganés es el equipo al que más faltas le han señalado, con 41.

Próximo rival. El Real Zaragoza que visita el Rodríguez López el sábado a las 18:00, ha visto la mitad de amarillas que el Tenerife. Y en este sentido también tendría motivos para quejarse, porque no está ni entre los diez equipos de Segunda que más faltas ha hecho. Le han señalado 19. Lo que está claro que mientras que solo los colegiados de la categoría han mostrado una roja, al Racing de Ferrol, las amarillas se reparten con alta frecuencia, entorpeciendo el ritmo de los partidos.