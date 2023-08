El CD Tenerife negocia con varios patrocinadores la opción de viajar en chárter esta temporada

El CD Tenerife negocia con varios patrocinadores de peso la posibilidad de contratar un vuelo chárter con el que afrontar los desplazamientos más complejos que le esperan durante esta temporada. «Los costes se disparan absolutamente», explica el director general de la institución, Santiago Pozas, quien subraya que este propósito «no es nuevo»y el club lleva trabajando «sobre este asunto» desde la incorporación de los nuevos dirigentes blanquiazules.

Dado el incremento en los precios que ha producido el alza de los combustibles y otros efectos derivados de la guerra de Ucrania, Pozas asegura que «habrá de ser n acuerdo entre varios patrocinadores» el que permita al Tenerife cumplir con una reivindicación que parte de los tiempos de Jupp Heynckes;y que nuevamente se ha puesto sobre la mesa recientemente, cuando es evidente el gran desgaste y la desventaja que producen en los futbolistas la insularidad y las exigencias del calendario. Sin ir más lejos, el pasado lunes era Waldo Rubio el que alzaba la voz a este respeto:«No somos robots», manifestaba el pacense.

Desde la dirección general blanquiazul perciben «avances»en las negociaciones para conseguir este objetivo y explican que «a cambio se le daría gran visibilidad a todas las empresas»que cooperen para que el conjunto de Asier Garitano pueda viajar con mayor confort. En este sentido, expone Pozas que habrá desplazamientos «que seguirán siendo igual de farragosos, porque no hay opción de aterrizar directamente en la ciudad de destino, sino hay que coger autocar como ocurrió en Huesca y nos ocurrirá en Andorra [cuarta jornada], que es otro viaje complicado. Pero al menos sí podremos elegir los horarios, en la medida de lo posible», aseveró.

La opción del chárter no la contemplan para partidos como los que el representativo ha de disputar en Madrid(Alcorcón o Leganés), Barcelona (Espanyol) o aquellas otras plazas bien conectadas con los aeródromos tinerfeños. «Pero sí es una opción real para otros viajes o para partidos importantes por un motivo u otro». Se refiere Pozas a los tramos del calendario donde se produzca mayor sobrecarga de partidos, por ejemplo ahí cuando ya esté en juego la Copa del Rey, donde los blanquiazules debutarán antes de fin de año.

El ejecutivo blanquiazul también avanzó las negociaciones avanzadas con un tercer patrocinador que sumar a EAVE y Loro Parque, y con el que hay un acuerdo «próximo a cerrarse en cuestión de horas». De este modo, el club podría elevar su tope salarial para este mismo curso y optar a un fichaje de campanillas para cerrar el plantel. Afirma Pozas que «no es ningún secreto»que están trabajando en la incorporación de Kike Salas, del Sevilla, club con el que mantiene «un contacto muy fluido».

«Hablamos continuamente y estamos a la espera de su decisión final; están pendientes de hacer alguna incorporación», dijo respecto a las opciones de que los hispalenses den luz verde a la cesión (por segunda campaña consecutiva) del central andaluz. Asimismo, remarcó las negociaciones «en varios frentes abiertos»por un mediocentro de nivel y que ayude a reforzar una parcela debilitada por las lesiones.

Pozas no descarta «la vía internacional» y prefiere no cuantificar aún cuál será el techo de gasto que le permitirá LaLiga al Tenerife para este ejercicio liguero. «A eso podremos responder el día 31», manifestó el director general, quien no ocultó que «ahora mismo» hay dos asuntos capitales: conseguir el lleno en el partido del sábado y satisfacer las necesidades de mercado del cuadro técnico insular.