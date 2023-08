La versión visitante del CD Tenerife, al descubierto

Siguiente paso. Después de empezar la Liga 2023/2024 con una victoria en el Heliodoro Rodríguez López ante el Real Oviedo (1-0), el Tenerife de Asier Garitano juega este lunes (20:00) su primer partido a domicilio. Se estrena fuera en un campo que no se le ha dado mal, El Alcoraz.

Allí le espera un Huesca que fue capaz de sumar un punto en la primera jornada. Lo hizo, en gran medida, gracias a la actuación del guardameta Álvaro Fernández y a la mala puntería del Burgos, que solo pudo convertir en gol –de penalti– uno de sus 19 remates (1-1).

«Tenemos que ser más profundos y sólidos», reconoció su entrenador, José Ángel Ziganda, con la esperanza de que el conjunto aragonés se muestre tan regular en su campo como la temporada pasada –solo encajó tres derrotas–. El técnico navarro repite en un club que, en su tercera campaña seguida en Segunda tras su última experiencia en Primera, está sujeto a ajustes económicos. De ahí que su actuación en el mercado de fichajes no haya sido muy productiva. Sus llegadas se reducen a Loureiro, Martos, Kortajarena, Sielva y Obeng, los dos últimos, incorporados en propiedad tras formar parte de la plantilla a préstamo en la 22/23. En principio, el único que no estará en el once titular será el defensa Loureiro. Todo, en un esquema con tres centrales y dos carrileros. Al menos, así jugaron los de Ziganda en El Plantío.

Tampoco se espera una puesta en escena diferente en el Tenerife. Es más, Asier Garitano tiene la intención de que el funcionamiento de su equipo sea idéntico en el Heliodoro y en campo contrario. «La idea será la misma en casa y fuera», afirmó un técnico al que no le intimida el lastre histórico que carga el Tenerife por ser un equipo al que le cuesta ganar lejos de la Isla –en la 2022/23, dos triunfos–.

En realidad, esos precedentes no se ajustan a lo que ha pasado en Huesca. En 14 visitas, los blanquiazules puntuaron once veces. En las seis últimas –tres empates, dos derrotas y un triunfo– fue titular un futbolista que esta vez no podrá participar, Aitor Sanz. El capitán faltará por la distensión muscular en la inserción de la rodilla izquierda que sufrió en el partido del lunes ante el Real Oviedo. Su lugar será para Sergio González, un jugador que cumple como defensa y también como centrocampista. En principio, será la única novedad segura en la alineación titular. El cartagenero, que ya fue el encargado de sustituir a Aitor Sanz en la fecha inaugural tras la lesión del madrileño, acompañará a Alexandre Corredera en una demarcación que ya había quedado debilitada por la baja de larga duración de Javi Alonso y a la que se une un refuerzo procedente de la cantera, Pablo Hernández, inscrito con ficha profesional.

Queda por despejar alguna duda. Por ejemplo, si Asier Garitano insistirá con Aitor Buñuel en el lateral derecho o si se decantará de entrada por Mellot –en el encuentro anterior, cada uno jugó una parte–. De resto, se supone que comenzarán los mismos, incluyendo un cuarteto ofensivo en el que rindieron a un notable nivel los debutantes Luismi Cruz y Roberto López y en el que parece fijo el autor del único tanto del triunfo ante el Real Oviedo, Enric Gallego.