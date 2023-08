El club no pierde la fe y espera a Salas antes del cierre del plazo

El fichaje más largo y la espera más pertinaz. El CD Tenerife no pierde la fe con Kike Salas, su objetivo prioritario para la zaga desde que abrió el mercado de fichajes; y confía en que el Sevilla le deje venir antes del cierre del plazo para inscribir futbolistas, que espera el 31 de agosto a la medianoche. Hay tiempo sustancial para que la operación se ejecute y el central andaluz pueda cumplir su deseo, pero las circunstancias del conjunto hispalense no ayudan en absoluto.

Por lo pronto, Salas está convocado hoy por Jose Luis Mendilibar para el partido liguero de la segunda jornada que medirá a los suyos con el Deportivo Alavés (18:00 horas). El jugador pretendido por el Tenerife viajó ayer hasta Vitoria, donde es probable que esta tarde sea incluso titular ante la baja del sancionado Badé, que se une a los múltiples problemas en la enfermería sevillista, con otros dos centrales lesionados (Nianzú y Marcao).

Han sido los numerosos contratiempos en defensa los que han recortado las opciones donde elegir para Mendilibar y, por consiguiente, retrasando un préstamo que está acordado desde julio con el Tenerife. De hecho, incluso hay un pacto entre las partes respecto a la opción de compra que incluiría la operación (por dos millones, como así avanzó EL DÍA). Y el futbolista está deseando venir, consciente de que su permanencia en el proyecto sevillista no sería sinónimo de relevancia y protagonismo en sus alineaciones. Más bien al contrario, todo apunta a que sería suplente y jugaría poco en cuanto el resto de centrales estuviesen disponibles para el club del Sánchez Pizjuán.

Convencido de que su destino final será Tenerife por segunda campaña consecutiva –el año pasado llegó en el mercado de invierno–, Salas y su familia mantienen el alquiler de su vivienda en Santa Cruz e incluso su plaza de garaje en los aledaños del Heliodoro Rodríguez López. Todo lo que no sea su reincorporación a filas en el Tenerife sería una sorpresa mayúscula para él, también para la comisión deportiva, que le ha remitido un mensaje tajante: «O tú, o ninguno». En este sentido, la postura del club se mantiene firme; y en caso de que Kike finalmente se quede en Sevilla, no se firmaría a otro central. La alternativa es confiar en Loïc Williams, traspasado del Atlético Paso y que ha ofrecido muy buenas prestaciones en pretemporada. «A Salas, si no puede ser ahora, le esperaríamos hasta enero», explican fuentes del representativo. En todo caso, se mantienen expectantes y esperanzados.

Situación más urgente es la del mediocampo. «Hay que fichar sí o sí», subrayan desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López, donde tienen claras sus preferencias respecto a la identidad del pivote que falta. Ante la baja –para varias semanas– del lesionado Aitor Sanz han acordado hacer profesional a Pablo Hernández, pero de ningún modo renuncian a firmar «a un jugador importante», como así lo ha definido Garitano.

El preferido por la comisión deportiva es internacional por su país, proviene del extranjero y no tiene ningún pasado en LaLiga, si bien llegó a jugar en España como visitante, pues tiene experiencia en competiciones europeas. El club está dispuesto a hacer un esfuerzo económico por reclutarle, una vez ya ha recibido luz verde de Garitano para ir a por él. Se le espera esta semana.