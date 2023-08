Pablo, un fichaje de la cantera para el primer equipo del Tenerife

El dorsal 20 de la primera plantilla del Club Deportivo Tenerife será para un canterano que estrenará la categoría de jugador con ficha profesional en la temporada 23/24. Se trata de Pablo Israel Hernández Luis. El mediocentro, nacido en la capital tinerfeña el 18 de diciembre de 2000 y con contrato hasta junio de 2024 –una campaña más opcional–, compensará el vacío que se había producido en el medio del campo del equipo blanquiazul por la grave lesión de Javi Alonso y, en menor medida, por el contratiempo del capitán Aitor Sanz.

Pablo asomó durante la pretemporada con convincentes actuaciones en los partidos de ensayo. Llegado el momento de tomar una decisión respecto a su papel en el nuevo curso, los dirigentes del club se plantearon la alternativa de buscarle una salida a préstamo a un equipo en el que, en teoría, pudiera tener más opciones de sumar minutos. Al no ser sub’23, no iba a poder alternar con el filial del Tenerife. El pasado sábado, Asier Garitano compartió su duda. «No sé si le ayudaremos mucho si se queda y no juega muchos partidos», comentó poniéndose en el caso de que el club consiguiera fichar a otro centrocampista. «Si no incorporamos a nadie, Pablo será jugador de primera plantilla seguro, y si no, se intentará hacer lo mejor para el chaval. Para mí, de manera egoísta, sería muy sencillo pedir que se quedara, pero no sé si con otro centrocampista le haríamos un favor», apuntó Asier.

La cuestión es que Pablo Hernández ya forma parte de la primera plantilla y viajará con el equipo a Huesca después de quedarse fuera de la lista correspondiente a la jornada inaugural.

La trayectoria de Pablo. El canterano estaba en una nube. «Es uno de los días más importantes de mi vida, o el que más», dijo en los canales de comunicación del Tenerife al pensar en el objetivo que había cumplido. «Tener ficha profesional con el equipo de tu tierra es el mayor logro que puedes alcanzar siendo de la cantera», continuó el futbolista tinerfeño.

En esa línea, reconoció que, al ver su nombre en la camiseta del Tenerife, pudo hacer «realidad»un «sueño» que había perseguido desde sus inicios en la EMF Basílica de Candelaria, club del que pasó al CF Juventud Laguna en categoría alevín. Su siguiente destino ya fue el Tenerife. Empezó en la etapa juvenil y se consolidó en el filial de Tercera RFEF, incluso portando el brazalete de capitán. «Es un orgullo tanto para mí como para los que han trabajado conmigo», comentó el joven deportista, que no siempre las tuvo todas consigo. «Hubo años en los que lo pasé muy mal y en los que pensaba que no iba a llegar lejos, pero mi entorno me ayudó bastante», confesó Hernández refiriéndose, principalmente, a sus padres y a sus entrenadores.

Consciente de que «lo más complicado es mantenerse», aseguró que este ascenso en su carrera es «un pellizco de motivación» al que se aferrará para demostrarle a Asier Garitano que podrá confiar en él. Como en Teto Martín, otro ejemplo de canterano que llega al final del recorrido. «El suyo es un caso parecido al mío:tuvimos una oportunidad y la hemos aprovechado», finalizó sin dejar pasar la ocasión para dejar un mensaje dirigido a los jóvenes valores que intentan sobresalir en la cadena de formación del Tenerife: «Con trabajo y con mucho sacrificio, puedes llegar a conseguir lo que queremos todos, que es jugar en el Heliodoro con ficha profesional».

Mauro Pérez. El director deportivo del Tenerife puso de relieve el «trabajo y el tesón» de Pablo, así como su paciencia para «esperar» la oportunidad que ha tenido en el Tenerife. «Es un chico muy disciplinado, entiende y lee bien el juego y su toma de decisiones es bastante correcta», repasó MauroPérez. «Tiene cualidades y condiciones para seguir creciendo, y lo más importante, tiene humildad y capacidad para aprender y escuchar», agregó el dirigente tinerfeño, un defensor de la cantera que se ha comprometido a «dar oportunidades poco a poco a los pibes», oportunidades que en ningún caso serán gratuitas. «Se las tendrán que ganar, tendrán que esperar su momento», remarcó.