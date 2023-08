Con el bloque del año anterior

Con el bloque de la temporada pasada. El nuevo CD Tenerife empieza a construirse sobre los cimientos del año anterior. Los datos hablan por sí solos: hasta ocho futbolistas relevantes para Luis Miguel Ramis en el ejercicio 2022/23 estuvieron presentes en el once de Asier Garitano para el nacimiento del proyecto recién iniciado con victoria. Los que mantienen la condición de titulares son Juan Soriano, José León, Nacho Martínez, Aitor Sanz, Corredera, Waldo Rubio, Enric Gallego y Aitor Buñuel, éste último por las molestias recientes de Jeremy Mellot, a quien Garitano dio la segunda parte completa tras las molestias en el cuello que le habían apartado de la final del Teide. Así pues, desde el principio jugaron solo tres de los nuevos: Roberto López, José Amo y el último en llegar, Luismi Cruz; pero todos dejaron buen pálpito.

En la portería

El curso de los acontecimientos durante la pretemporada, con numerosas informaciones (algunas contradictorias) respecto al futuro en el club de Juan Soriano habían alimentado un debate que para Asier nunca existió. «No creo, ni pienso ni deseo que haya una salida», verbalizó el técnico con contundencia la primera vez que en verano se le preguntó por tal asunto. Las especulaciones se mantuvieron vigentes por cuanto Garitano repartió de forma equitativa los minutos estivales entre el andaluz y Tomeu. Pero por lo pronto la primera elección en partido oficial confirma lo previsto; y aunque no haya renovado aún, Soriano será su primer portero. Entretanto, las conversaciones para su continuidad se retomarán en breve.

Zaga con novedad

El jefe del banquillo blanquiazul había comenzado el verano con la idea de que José León y Nikola Sipcic fueran sus centrales titulares, al menos hasta que viniera Kike Salas, quien se ha demorado más de lo deseado. «Una faena», consideró Asier cuando le pusieron sobre la mesa el retardo considerable en la venida del sevillano, a quien se espera para después de la participación hispalense en la Supercopa. Sea como fuere, el vasco fue moldeando su once y durante el verano fue cotizando a la baja Sipcic, a la par que ganando enteros Amo. Hasta convertirse el lunes en uno de los tres únicos fichajes nuevos con sitio en el once. El ex de la Ponferradina estuvo superlativo.

A pierna cambiada

Los otros dos nuevos fichajes veraniegos que adquirieron la etiqueta de titulares desde el primer día fueron Luismi Cruz y Roberto López. El primero de ellos lo hizo a pierna cambiada, como ya acostumbraba en el Barça B, ahí donde se ha sentido más cómodo en los últimos tiempos. Demostró Asier que había pedido expresamente un futbolista de sus características y le dio carrete desde la jornada inaugural pese a su tardía incorporación a la pretemporada; y en cuanto a Roberto, ya había sido vértice superior del tridente que conforma con Corredera y Aitor en casi todos los amistosos. Su titularidad estaba cantada. También su presencia permanente (sin excepción) en las jugadas de laboratorio y en la pizarra de Garitano.

Tras el descanso

El cuarto de los fichajes en participar en el trabajado triunfo contra el Oviedo fue Fer Medrano. Para el madrileño fue su estreno en Segunda –sí había tenido minutos en Primera contra el Real Madrid– y cumplió en el sitio de Nacho. El trabajo coral del equipo refuerza a todos y cada uno de sus futbolistas, si bien Asier quiso hacer mención especial a quienes salieron del banquillo porque interpretaron la contienda a la perfección. Fue una noche feliz para todos los que paladearon por vez primera el efecto Heliodoro, aunque si a alguno hay que resaltar es a Luismi, que se metió a la grada en el bolsillo.

Los que faltan

El primer partido refuerza a todos. A los arquitectos del proyecto y a la dirección deportiva, que creyeron oportuno no desmantelar el bloque y construyeron el nuevo plantel con una base solvente, que ya había; a los responsables de elegir y persuadir a los nuevos; e incluso puede que valga el 1-0 para convencer a los indecisos, tanto aficionados (que aún pueden abonarse) como futbolistas (todavía en disposición de renovar, como ocurre con Soriano). Se quedó sin estrenarse Ángel, que recibió el reconocimiento público a su trabajo cuando habló Asier, quien dijo del ariete que «no ha venido para la jornada inaugural, sino para dos o tres años». También más adelante puede haber margen para Tomeu. O Loïc. Pero el nuevo Tenerife empieza pisando fuerte.