18 días de mercado para cerrar cinco operaciones

El CD Tenerife se plantará en la última quincena del mercado con casi todos los deberes hechos y tan solo cinco operaciones pendientes, alguna de ellas ya encarrilada. Frente a otros clubes que aún tienen medio plantel por montar, el cuadro blanquiazul ya ha firmado siete incorporaciones, tiene claro quién será la octava (Kike Salas) y avanza en cerrar el fichaje más necesario en estos momentos, el de un mediocentro polifuncional, que pueda hacer igual «de seis que de ocho».

Las miradas se posaron desde el primer momento en el francés Yann Bodiger para cubrir esta demarcación, pero su situación personal fue variando en las filas del Granada, que finalmente no le dejará salir. El Tenerife desesperó y cambió de propósito. No era su intención mirar al extranjero, pero ha acabado haciéndolo. A día de hoy su principal opción de firmar a un pivote pasa por traerlo de una liga foránea. El elegido es un jugador de alto coste, sin experiencia en LaLiga pero que ya cuenta con el visto bueno del cuadro técnico.

A día de hoy, fecha en la que arranca la competición para el representativo, el principal escollo para amarrar esta contratación es el tope salarial, que el Tenerife está muy próximo a completar. Contando con los emolumentos crecientes de Salas, que podría llegar estos días, apenas habría margen para muchos excesos. Así que el club confía en que LaLiga revise al alza su techo de gasto después de suscribir dos patrocinios consecutivos (Loro Parque y EAVE), ambos presentados a lo largo de esta semana.

Si lograr cerrar esta operación para la sala de máquinas, el mediocampo quedará bien cubierto con las renovaciones de Aitor Sanz, Corredera y Sergio González; y Garitano tendrá donde elegir para componer sus alineaciones. Ya antes de la grave lesión de Javi Alonso se había acordado agilizar las gestiones para un fichaje en esta parcela, pero ahora las urgencias son todavía mayores por la orfandad de efectivos. Puede paliarla solo provisionalmente el canterano Pablo Hernández, que ha hecho una pretemporada de postín; pero lo natural es que salga. «No sé si quedarse y no jugar muchos partidos sería una buena decisión», sugirió el sábado Garitano, que dejó entrever su salida. Que se producirá, eso sí, solo cuando venga el fichaje que falta.

En cuanto a Salas, nada hace presagiar que la operación se quiebre. El acuerdo a tres bandas es total desde hace varias semanas y el curso de los acontecimientos con su notable cuota de protagonismo veraniego con el primer equipo del Sevilla no ha hecho quebrar la paciencia de los dirigentes blanquiazules. En la dirección deportiva han mantenido el contacto con el entorno profesional y familiar de Kike en todo momento, así como con el propio jugador, al que transmitieron calma y le prometieron que no ficharían a ningún otro jugador para su posición. «O tú o ninguno», fue el mensaje que le enviaron cuando el Sevilla decidió llevárselo a la gira por México y Estados Unidos. El viernes fue uno de los descartes de Mendilibar para el debut liguero, claro síntoma de que su salida estaba próxima en el calendario. En el Tenerife son muy optimistas y le esperan en los primeros días de esta semana, con la previsión de que pueda ir incluso al partido de Huesca.

En la hoja de ruta blanquiazul para las fechas venideras del mes de agosto hay anotada una salida, la de Pablo Larrea, que está prevista desde finales de la campaña pasada. Fue entonces cuando se le comunicó al madrileño que no entraría en los planes de Asier para el curso 2023/24 y que era conveniente que se buscara una salida. Idéntico mensaje se le trasladó a José Ángel Jurado, que ya está en el Deportivo. La negociación con Larrea se ha estirado por más tiempo, pero fuentes próximas al futbolistas aseguran a EL DÍA que no va a poner pegas y que abandonará la disciplina blanquiazul en los próximos días. Le falta firmar... y elegir destino. En situación distinta pero igualmente compleja se encuentra el canterano Ethyan González. El otro futbolista que estaba en sus circunstancias (Jorge Padilla) ya salió del club y halló equipo donde ubicarse cedido. El delantero de la Cruz Santa está entrenando e incluso jugando amistoso con el filial, sin ninguna prisa, a la espera de que puedan cristalizar las gestiones que su agente ha emprendido en varias direcciones. A día de hoy no se descarta ningún escenario, aunque prefieren por que salga.