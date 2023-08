Asier anuncia su intención de «dominar» desde el principio

Convencer desde los hechos y no desde el discurso. Es la intención de Asier Garitano, nuevo capitán de la nave blanquiazul y dispuesto desde el primer día a que así sea. No habrá grandes titulares ni mensajes extravagantes en su día a día, tampoco en sus comparecencias ante la prensa; más bien al contrario, su premisa principal es y va a ser la normalidad. «Sé dónde estoy, procuraré no estresarme demasiado», indicó ayer cuando se le preguntó por la presión y las altas expectativas, que piensa asumir con sosiego.

Lo primero fue confirmar la convocatoria: todos aptos, todos bien. Declaró Asier disponible al plantel al completo, a excepción hecha del lesionado Javi Alonso; y ratificó de este modo la presencia en lista de Ángel Rodríguez, quien se ha perdido parte de la pretemporada por una lesión muscular. «Ya ha entrenado esta semana todos los días con el grupo», reseñó el profesional vasco, quien subrayó que el lagunero es compatible con Enric Gallego, si bien su ausencia en los últimos amistosos ha impedido probarles juntos.

«Ya tengo la estructura, el nombre de los que van a jugar, lo tengo claro», respondió cuando se le preguntó con quién jugará mañana. «Pero no me preguntéis, que no lo voy a decir», añadió Garitano, quien sí verbalizó su intención de «dominar» la contienda del lunes. «A día de hoy, antes de empezar hay muchos equipos que aspiran a estar con los mejores; veremos más adelante. El Oviedo por potencial económico y por el grupo Pachuca que tiene por detrás, por confección de plantilla y fichajes, desde luego cuenta con un buen equipo. Veremos por dónde nos lleva el partido. Queremos dominar, a ver si el rival nos deja. Es un equipo capaz de presionar alto si creen que deben hacerlo; están bien trabajados y tienen mucha velocidad en bandas», indicó.

El entorno

Habló Asier también de la atmósfera que prevé en el duelo inaugural de la temporada. «Espero un gran ambiente, como así ya lo sentimos en el entrenamiento a puertas abiertas. Todo eso, pero con muchísima más gente. Estoy convencido de que la gente va a venir. Aunque sea lunes y estemos en el mes de agosto, nuestra afición es muy del Tenerife. Y seguro que va a estar con nosotros», completó.

«Esperamos que se sientan contentos de la respuesta nuestra como equipo y se sientan identificados. Sabemos que la afición es una parte esencial para nosotros y que va a estar con el equipo hasta el final. Cuanta más gente, mejor», sugirió el jefe del banquillo, quien incidió en que ellos se presentarán con las ideas y los conceptos muy definidos. «Nuestra parte la tenemos muy clara», sentenció.

A modo de balance, aseguró que la única mala noticia del periodo estival fue la lesión de Javi Alonso. Y en cuanto al mercado, dijo estar «contento con la plantilla que hay. «Con eso competiremos sin poner ninguna excusa, pero sabemos qué queremos y en qué posiciones, a ver si se pueden dar [los últimos fichajes]. Muchas veces en fútbol quieres eso y luego no puede ser, pero vamos a ser positivos», aseveró.

El medio que falta

«Vamos a esperar porque nos están diciendo que sí puede ser», adujo respecto a la necesaria incorporación de un mediocentro, que probablemente venga de una liga extranjera y suponga un alto coste. «Mientras tanto, ya lo dije, tenemos una plantilla compensada y un equipo que puede competir tranquilamente. Esperaremos hasta el final, si hace falta», remarcó Garitano.

«Hasta la fecha los objetivos se han cumplido, llegamos bien a la primera jornada y ojalá pueda darse un buen comienzo. Pero sencillo no va a ser. Eso sí, los futbolistas están con ganas, han trabajado bien y les noto ilusionados», cerró. Su etapa en el representativo comienza mañana.