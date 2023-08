Luismi Cruz se perfila titular

Fue el último en llegar y de los primeros en avistar clara su titularidad para el estreno. Luismi Cruz, cedido por el Sevilla, empezó de forma tardía su periplo blanquiazul y también sufrió demora en la fecha de su presentación, que se había retrasado porque su fichaje y posterior inscripción (con dorsal del filial por motivos de ahorro) se confirmó cuando el equipo estaba aún de concentración en El Albir. Unos días después de volver a casa, el de Puerto de Santa María ya se ha integrado plenamente en el grupo y todo apunta a que el lunes formará parte del primer once del curso.

Mauro Pérez, encargado de presentarle en sociedad, le animó ayer a que sea influyente y participe también en el costado de su pierna natural (la izquierda) aunque en los últimos años lo ha hecho en el perfil opuesto. Y con buenos números. «Antes de empezar me gustaría agradecerle a él y a Juan [Guerrero] confianza que han depositado en mí. Quiero devolverla con goles, minutos jugados y asistencias, pero sobre todo dejándolo todo en el campo, que es lo que nos pide la afición», aseveró el futbolista cedido por el Sevilla, club que ha incluido una opción de compra en la operación.

«Me decanté por el Tenerife porque es un club histórico. Quiero corresponderle con lo que mejor se me da, que es jugar al fútbol. Y ya tengo ganas de jugar en el Heliodoro», verbalizó el jugador, que tenía otros muchos pretendientes después de su excepcional rendimiento al servicio del Barça B. «Las dos primeras semanas empecé un poco tarde la pretemporada pero me encuentro físicamente bien, a la altura de los compañeros. Asier me pide unas cosas que se las puedo dar, estoy seguro, y eso vamos a intentar a partir de la primera jornada», adujo.

En la línea de lo que suele ocurrir en este tipo de actos protocolarios, se le pidió al protagonista que se describiera a sí mismo. Como en el campo, Cruz fue atrevido y puso su propio listón muy arriba. «Me defino como un buen futbolista en el uno contra uno y puedo dar pases, goles, asistencias... Pero ante todo soy un jugador de equipo que siempre mira por el bien de los compañeros, alguien que perseguirá siempre el bien común», cerró.

Respecto al debate sobre su posición predilecta, recordó los antecedentes: «Los últimos años he jugado ahí en la derecha, que es donde me siento más cómodo, pero también en la mediapunta. Y si hace falta jugar por la izquierda no habría ningún problema porque estoy acostumbrado a jugar en cualquier posición del ataque», dijo, recogiendo así el guante que le sirvió Mauro. Luismi está preparado. Y va a ser titular.

El fichaje del mediocentro, del extranjero y «en breve» El Tenerife avanza en la contratación del anhelado mediocentro y ha elegido la vía foránea. Hasta ayer, era aquella en la que más se había avanzado, pero con la dificultad añadida del alto coste del futbolista elegido, que complica su eventual inscripción ante LaLiga.El conjunto blanquiazul, por si acaso, no renuncia del todo a las opciones nacionales, pero con escaso margen para el acuerdo porque los nombres preferidos (sobre todo Bodiger) no salen de sus respectivos equipos. La intención del club es atar el fichaje en cuestión de días y anunciarlo antes del desplazamiento a Huesca, adonde irá el representativo para jugar su partido de la segunda jornada. Mauro Pérez verbalizó en la presentación de Luismi que se trabaja «en varias vías» y no dudó en anticipar que «en breve» confían en cerrar el fichaje.También insistió en que el club ha decidido esperar por Kike Salas «por el alto rendimiento que dio la temporada pasada». Por lo pronto, el central andaluz fue descartado anoche por el primer equipo del Sevilla -no tuvo sitio ni en el banquillo- y espera que le dejen venir. A modo de anécdota, el jugador sigue pagando su piso y plaza de garaje en Santa Cruz. Su regreso, muy cerca.