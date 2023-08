El Rodríguez López no falla en los inicios

Desde que el Club DeportivoTenerife ascendió por primera vez a Segunda División en 1953 y empezó a competir en Ligas nacionales, ha disputado 34 partidos inaugurales en el Heliodoro Rodríguez López. Solo cuatro veces se quedó sin sumar en estas circunstancias aparentemetne favorables. La última, el 26 de agosto de 2001. Este lunes tratará de ampliar la racha positiva en el encuentro que abrirá el calendario 23/24, el que tendrá lugar en el estadio capitalino con el Oviedo como oponente.

Los antecedentes dejan claro que al Tenerife no se le da nada mal quitarle el precinto a una Liga en casa. Aunque la referencia más lejana de todas no dejó los mejores presagios, el balance ha terminado siendo claramente positivo, en concreto, de 23 victorias, siete empates y cuatro derrotas. Las excepciones están, precisamente, en los tropiezos. El más antiguo se produjo en la apertura de la campaña 55/56. El Tenerife, con Carlos Muñiz al frente, se vio sorprendido por el Mestalla (1-2). Ese resultado no impidió que los blanquiazules llegaran incluso a pensar en meterse la lucha por el ascenso.

Casi tres décadas más tarde y de nuevo en Segunda División, fue el Cádiz el que arruinó la fiesta de la primera jornada de Liga en el Heliodoro. Los tantos de Milo y Agustín Lasaosa no fueron suficientes. Se impuso un Cádiz entrenado por Benito Joanet (2-3). Al final de ese curso, los gaditanos ascendieron y los tinerfeños tuvieron que apretar el acerador para no perder la categoría.

El citado Joanet también vivió la siguiente decepción del tinerfeñismo en un arranque de Liga en el Rodríguez López. En 1988 le tocó pasar por esa experiencia, pero como entrenador local. La campaña que terminó con el representativo dando el salto a la máxima categoría tras superar al Betis en la promoción, tuvo como punto de partida un 1-2 en la Isla ante el Salamanca. Amaral, de penalti, le puso algo de emoción a un partido que se complicó en la primera parte con los dos goles visitantes.

Aquel Tenerife fue posicionándose poco a poco. En los diez primeros encuentros solo ganó tres veces. A partir de ahí, enlazó siete victorias seguidas y se postuló como un firme candidato a subir.

Para encontrar la última derrota blanquiazul como anfitrión en la jornada uno de Liga, hay que llegar al 26 de agosto de 2001. Fue el origen de la penúltima temporada del representativo en Primera. Con Pepe Mel a los mandos, la escuadra tinerfeña se quedó a cero en el duelo con el Alavés (0-2).

Estreno inédito. El Real Oviedo ya fue el rival del Tenerife en una primera jornada de Liga, la de la temporada 1985/1986, pero el encuentro tuvo lugar en el estadio Carlos Tartiere y no en el Rodríguez López (2-1). La relación de adversarios dentro de este contexto se ampliará el 14 de agosto a 28 equipos. El que más veces se ha cruzado con los tinerfeños es el Alavés (1977, 2001 y 2003), seguido del Mestalla (1955 y 1962), Cádiz (1973 y 1984) y Nástic de Tarragona (2005 y 2008).

Ángel y el Nástic. Los debuts ligueros en el Rodríguez López no han sido frecuentes en las últimas temporadas. De hecho, en el tramo correspondiente al siglo XXI solo se han celebrado ocho partidos de este tipo en el recinto santacrucero, todos resueltos con triunfos locales menos el más distante en el tiempo, el citdo 0-2 del Alavés de 2001. En esa cadena de victorias, hay una que tuvo a un integrante de la actual plantilla blanquiazul como protagonista: Ángel Rodríguez. Al lagunero le bastaron 15 minutos, los últimos, para firmar un doblete y hacer posible la remontada ante el Nástic (3-2). Fueron los primeros puntos sumados por un equipo que, de la mano de Oltra, escaló a Primera.

Goleada y liderato. El resultado más abultado a favor del Tenerife, siendo anfitrión en el inicio de un campeonato de Liga, fue un 6-0 al Compostela que situó a los blanquiazules al frente de la clasificación en Primera. Con esta contundencia se abrió camino el conjunto de Jupp Heynckes en el ejercicio 96/97. Jokanovic, Pinilla, Rojas, Chano, Neuville y Juanele fueron dándole forma al festival anotador de un Tenerife que fue líder dos semanas y que, unos meses más tarde, tocó techo al medirse con el Schalke en las semifinales de la Copa de la UEFA.

Sin público. El Tenerife no abre una Liga como local desde el 13 de septiembre de 2020. Por efecto de la pandemia del coronavirus, no se permitió el acceso de público al estadio. Los insulares, con Fran Fernández como técnico, vencieron al Málaga (2-0, Suso y Jacobo).