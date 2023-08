Tradición y sueños por cumplir en la ofrenda del CD Tenerife a la Virgen de Candelaria

La ofrenda a la Virgen de Candelaria es señal de que el inicio de la temporada está muy próximo. La primera plantilla del Club Deportivo Tenerife cumplió este jueves con esta tradición a cuatro días de su debut en la Liga 23/24 ante el Real Oviedo en casa.

Para Paulino Rivero fue la primera vez como presidente del club. También se estrenó el máximo accionista del club, José Miguel Garrido, presente en la Basílica de Candelaria. Lo mismo que casi todas las caras nuevas del plantel, es decir, el cuadro técnico, con Asier Garitano al frente, y seis de los refuerzos:no asistió Tomeu Nadal, por motivos personales, pero sí estuvieron Medrano, José Amo, Roberto López, Álvaro Romero y Luismi. Con ellos, el lagunero Ángel, un fichaje que ya había participado en estas ofrendas en sus inicios como profesional.

Ejercieron de anfitriones la alcaldesa Mari Brito y el concejal Manuel González, así como el prior José Manuel Martínez.

Al finalizar, Paulino Rivero repasó algunos asuntos de actualidad, como los planes de la dirección deportiva en un mercado de verano que estará abierto hasta el 31 de agosto. El presidente confirmó que la prioridad pasa por la incorporación de un centrocampista, aunque opinó que el entrenador Asier Garitano ya tiene «suficiente» materia prima para que el Tenerife aspire a ocupar un puesto en el «cuadro de honor» de Segunda División. En cualquier caso, lo más probable es que se una al plantel un futbolista de esas características. En ello está trabajando Mauro Pérez, en «encontrar un mediocentro que se ajuste a las necesidades del club, pero primero tiene que aparecer ese nombre, tiene que encajar en el presupuesto y tiene que ser alguien que no llegue solo a complementar, sino a mejorar lo que ya hay», explicó el presidente del representativo.

Rivero destacó que la dirección deportiva actuó con «mucha agilidad y rapidez» para reforzar la plantilla antes del comienzo de la pretemporada. «Ahora estamos pendientes de ver si surge algo especial en el mercado que complemente lo que ya tenemos», insistió el dirigente sin pasar por alto que «ha habido un mantenimiento de una parte muy importante de todos los jugadores con contrato en vigor, se han producido renovaciones de futbolistas y, hasta ahora, se han incorporado siete caras nuevas, y aparte de todo eso, hay una cantera que viene empujando fuerte».

Camino a los 14.000 abonados

Después de superar el miércoles el número de abonados de la temporada pasada (13.119), la campaña de reserva de asientos en el Heliodoro sigue su curso, y las previsiones indican que no tardarán en ser 14.000 las butacas asociadas a un bono de temporada. «Creo que vamos a superar los 14.000», afirmó Rivero. «Veníamos de una Liga que, desde el punto de vista deportivo, no fue buena; el equipo no respondió a las expectativas que se había creado la afición. El hecho de que se haya producido una respuesta tan contundente por parte del tinerfeñismo, es un buen punto de partida», destacó el presidente con la esperanza de que esa corriente no pierda fuerza. «Cuando lleguen las mal dadas y los resultados no sean favorables, habrá que mantener la fe, la ilusión, el esfuerzo; ese es el rol principal, mantener la unidad de acción que ha habido durante esta pretemporada», declaró Rivero.