El Tenerife supera el número de abonados de la temporada pasada

El entrenamiento a puerta abierta que realizó este miércoles el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López fue mucho más que eso. Los jugadores se ejercitaron en el césped y lo hicieron delante de espectadores, sí, pero se palpó una energía especial, esa conexión entre grada y equipo que se suele dar antes de las grandes citas, pero no tanto a pocos días de iniciar un campeonato de Liga. «El tinerfeñismo no estaba muerto, estaba aplatanado», afirmó Paulino Rivero en su intervención. Porque incluso hubo un momento en el que tomaron la palabra el presidente y Aitor Sanz. Micrófono en mano, se dirigieron a un público entusiasmado que llenó la grada baja de Tribuna. Tinerfeñistas veteranos y más jóvenes; muchos con camisetas del representativo, las de antes y también las de la nueva colección. Como si de un partido de Liga se tratara. Y esa no fue la única sorpresa. El club organizó una presentación de la plantilla y dio la bienvenida a los recién llegados, al cuadro técnico encabezado por Asier Garitano y a los siete jugadores fichados este verano. Solo faltó el portero Tomeu Nadal. No asistió por motivos personales. Sí pudieron conocer en persona a la afición Fernando Medrano, José Amo, Álvaro Romero, Roberto López, Luismi Cruz y Ángel Rodríguez. Bueno, en realidad, Ángel ya sabía de sobra cómo es el entorno del club, aunque seguramente también le sorprendió la presencia de tantos espectadores y el deseo de estar con el equipo.

Rivero, que fue saludando un por uno a los jugadores y técnicos a medida que iban subiendo la escalera que conduce al césped, pasadas las 20:00 horas, comenzó dando una buena noticia. «A las siete de la tarde alcanzamos la cifra de 13.139 abonados». Objetivo cumplido. El club se había marcado el desafío de despachar más pases que todos los que se vendieron a lo largo de la temporada pasada y lo consiguió antes de la primera jornada de Liga. «Hemos superado en 20 abonados los que tuvimos el curso anterior, y con mucho tiempo por delante para mejorar con creces la cifra actual», anunció entre aplausos. Rivero enlazó este dato con el momento emergente de un tinerfeñismo que «no estaba muerto, simplemente estaba aplatanado, aletargado, medio dormido;ha bastado una chispa de ilusión para que haya recuperado el pulso». El presidente quiso dar las gracias «a todos aquellos que han contribuido a generar este ambiente positivo, favorable y de optimismo en el tinerfeñismo», y no se olvidó de nadie. Empezó mencionando a la primera plantilla y al cuadro técnico de Asier Garitano, a los «jugadores que están con contrato en vigor», a «los que han renovado»y a los que «se han incorporado», y continuó con los patrocinadores y colaboradores, con las instituciones –«el Ayuntamiento de Santa Cruz y, en especial, el Cabildo Insular y el Gobierno de Canarias»–, con los medios de comunicación, por su «comportamiento ejemplar en este período previo al comienzo de la temporada» y, cómo no, con los 13.139 abonados y, en general, con toda la afición que apoya al club. Pero Paulino no se quedó en las palabras. Recordó que lo primordial son los hechos. «El lunes empezará a rodar el balón y competiremos en una de las Ligas más exigentes de Europa», advirtió sobre la SegundaDivisión. «De salida, habrá nueve o diez equipos que, por su potencial económico, por su historia o por su masa social, tendrán posibilidades de pelear por estar en el cuadro de honor, y nosotros estaremos ahí, peleando por estar en ese cuadro de honor», continuó el dirigente blanquiazul en su discurso. Para tener más cerca el éxito, solo pidió el factor añadido de la «unidad de acción», un elemento que no dependerá solo de los entrenadores y futbolistas, sino de que cristalice la«comunión de intereses entre la afición, los medios y la plantilla». Dicho de otra manera, destacó la conveniencia de que «todos» empujen «en la misma dirección». No dudó que el trayecto dará para todo, para «subidas y bajadas», y por eso insistió en recordar que «los que consiguen el éxito son los que tienen determinación, los que se lo creen, los que siguen luchando hasta el final». En definitiva, invitó al nuevo Tenerife y a su entorno a dar «todo lo mejor para estar en el cuadro de honor al final».