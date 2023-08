Un gafe persigue al Real Oviedo, próximo rival del CD Tenerife

La entidad asturiana no ha vencido en el partido de la primera fecha desde que volvió a Segunda División. El primer rival del CD Tenerife llega a la Isla para disputar este lunes la jornada número uno de una categoría en la que hace tiempo que no es uno de los protagonistas por la zona alta. El objetivo del extinerfeñista Álvaro Cervera es cambiar la dinámica oviedista, y todo empieza para él en el Rodríguez López.

El Real Oviedo es uno de esos clubes en Segunda a los que se les pega las sábanas y por el mes de marzo lamenta los puntos perdidos en los arranques ligueros. No llega a tiempo a la primera fecha del campeonato y un ejemplo de ello es que no ha ganado en el inicio de la competición desde que volvió a Segunda. Un total de ocho temporadas sin celebrar los tres puntos en el debut, y con el reto de romper esa dinámica pisará el Heliodoro Rodríguez López el lunes. Los resultados oviedistas en el debut desde que el club volvió a la categoría de plata se reparten en cuatro empates y cuatro derrotas, y de esta tendencia se ha hablado y mucho. ¿El antídoto? Todo el mundo mira a Álvaro Cervera. El exentrenador del CDTenerife llegó al banquillo del Carlos Tartiere a mediados de la temporada pasada y consiguió cambiar el rumbo del equipo, para cerrar la competición en octava posición, con 59 puntos, dos más que el equipo tinerfeño. No pudo estrenar desde el banquillo el calendario con triunfo ni Sergio Egea, Fernando Hierro, Anquela, Ziganda, Bolo..., pero Cervera tiene algo a favor.

El técnico que hoy dirige al Real Oviedo ya visitó el curso pasado el recinto de la calle de San Sebastián y consiguió llevarse los tres puntos (0-1). Eso sí, el propio Álvaro confesó en sala de prensa, que no fue un resultado justo.

Hasta ocho fichajes. Cervera quiere, como en cada lugar en el que ha estado, un equipo rocoso. Fuerte defensivamente y contundente en área rival, ya que sus planes de partido no suelen tener como resultado un gran número de ocasiones de gol. Para ello ha reforzado el plantel con ocho caras nuevas: Sebas Moyano (centrocampista), Romario Ibarra (centrocampista), Álex Millán (delantero), Leo Román (portero), Alemao (mediapunta), Paulino de la Fuente (extremo), Mario Hernández (lateral derecho) y Seoane (mediapunta), como incorporación estrella procedente del Getafe de Primera División.

Posible once. No ha dejado muchas dudas Cervera durante la pretemporada sobre sus jugadores preferidos para salir de inicio ni sobre el dibujo que va a utilizar. Solo una incógnita, la de si se presentará en Santa Cruz con dos delanteros centros o entrará la figura del mediapunta por detrás de Borja Bastón. Alemao es la sensación dentro de los nuevos y podría ocupar esa posición. El jugador llamado a marcar las diferencias, Seoane, partirá desde el banquillo salvo giro de última hora, ya que lleva poco tiempo entrenando con el grupo. De esta forma, Leo Román ocuparía la portería, Ahijado, Dani Calvo, Costas, Bretones en defensa; el centro del campo estaría poblado por Luismi, Camarasa, Viti y Sebas Moyano; y la delantera los dos mencionados anteriormente.