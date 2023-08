Asier Garitano: «Llegaremos bien al debut»

La grave lesión de Javi Alonso impidió que Asier Garitano calificara como «muy buena» una pretemporada que, al menos en cuanto a partidos de preparación, terminó este sábado con el triunfo en el Trofeo Teide ante el Villarreal B. El técnico se mostró convencido de que su equipo «llegará bien» al encuentro de la primera jornada de Liga, el del lunes 14 de agosto contra el Oviedo, en el Heliodoro.

«La pretemporada habría sido muy buena si no hubiésemos tenido la lesión de Javi. Por lo demás, hemos cumplido los objetivos, metiendo mucha carga de trabajo», comentó el guipuzcoano. «Vamos a llegar bien al 14 de agosto. Cuando bajemos un poco la carga de entrenamientos, estaremos mejor. Lo de Javi es una pena, pero los demás van a llegar bien al inicio y eso es importante», dijo.

Al ser preguntado por el reencuentro del Tenerife con el acierto anotador (2-0), recordó que siempre estuvo «tranquilo», porque considera que sus futbolistas sí reúnen condiciones para anotar. «Los que hemos jugado en posiciones de arriba, sabemos que en las pretemporadas te pegas unas palizas y te falta velocidad, correr a los espacios, atreverte... Pero asumimos esa situación. Por eso estaba tranquilo, porque los jugadores de esta plantilla han hecho goles. En cuanto descansen, van a estar bien. Espero que todos tengan un buen año», comentó Asier.

El entrenador del Tenerife también habló sobre el nivel que están ofreciendo los canteranos. Muchos de ellos fueron protagonistas en el ensayo con el Villarreal B en Los Cuartos. «Teto viene de hacer una gran temporada y ahora se está adaptando bien a otra posición;Jesús puede que sufra como lateral, pero entiende muy bien el fútbol, igual que Dylan, Pablo... Estoy contento por tener a estos jugadores y que sean de aquí. Ellos están ilusionados, pero saben que lo tienen difícil. Su entrenador les va apretar mucho y habrá que ver hasta dónde llegan», planteó.

A falta de nueve días para el debut liguero, Garitano avanzó que Ángel Rodríguez no estará disponible, dado que todavía no se ha recuperado de la rotura muscular que sufrió durante la concentración en El Albir. «Creo que no va a llegar. Hay que dejar que esté tranquilo», señaló Asier dando a entender que no es partidario de arriesgar.

Por otra parte, aclaró que Jérémy Mellot no fue convocado para la doble cita con el Villarreal B –por la mañana hubo un partido de entrenamiento en el Heliodoro– por unas molestias que sufre en la espalda. «Nada grave», advirtió. «Vino del viaje de Alicante con dolor. Puede que por una mala postura. El viernes le dieron masajes, pero se sentía mal. Era mejor que descansara. Estará dos o tres días así, pero es un chico que apenas ha perdido sesiones de entrenamiento y tiene buen ritmo. Para el miércoles –vuelta al trabajo– estará con el grupo. No es nada grave», afirmó restándole trascendencia a la situación por la que pasa el francés.

Garitano no descartó que se incorpore a la plantilla algún refuerzo antes del partido contra el Oviedo, pero recordó que será difícil que eso pase. «No lo sé», admitió. «Es difícil. Ahora hay clubes que hacen traspasos y suele haber movimientos, pero ya tenemos una buena plantilla. Hay una buena base. Nos faltan uno o dos jugadores», declaró haciendo alusión a la intención del club de fichar a un defensa y un centrocampista. «Para un entrenador es muy bueno contar con el 80 o el 90 por ciento de la plantilla a estas alturas de la pretemporada, en agosto, así que estoy tranquilo», destacó Asier, quien confirmó los planes de Mauro Pérez en lo que queda de mercado de verano. «La idea de la dirección deportiva y la nuestra es incorporar un par de jugadores, si se puede, pero luego el mercado te da esa opción o no. Ojalá vengan. Si no, con lo que tenemos el equipo ya es competitivo», afirmó. En esa línea, explicó que la lesión de larga duración de Javi Alonso no modificará la hoja de ruta marcada. «Estamos buscando un central y un mediocentro independientemente de lo que le ha pasado a Javi. Ojalá pudiéramos contar con él, pero en ese caso estaríamos hablando de los mismos fichajes», argumentó Garitano. «Cuando queda tan poco tiempo para empezar la Liga, me centro en los jugadores que tenemos. Si llega alguno más, será bienvenido», finalizó al ser cuestionado por las opciones con Kike Salas.