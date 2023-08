Elady y el espejo del pasado en el CD Tenerife

Hace un año, a estas alturas del verano, Elady Zorrilla protagonizó una de las noticias positivas del Tenerife a pocos días del estreno liguero. Después de terminar la campaña 22/23 condicionado por una hernia epigástrica de la que tuvo que ser operado, el jienense consiguió llegar a tiempo para participar en el partido de la primera jornada, el disputado en Ipurúa el 13 de agosto. Lo hizo jugando la última media hora, acortando los plazos de la puesta a punto. En esa fecha parecía que lo peor ya había pasado para el delantero.

Pero lo cierto es que no fue sino el inicio de una campaña que Elady califica como «muy rara», dado que durante el camino tropezó con un inconveniente inusual en su carrera, el de las lesiones. Nada que ver con su primera temporada en el club, un curso, el 21/22, en el que fue uno de los blanquiazules más destacados en un equipo que estuvo cerca de subir a Primera. Ni más ni menos que 44 encuentros disputados, entre Liga y playoff, con 2.930 minutos, 11 goles y tres asistencias.

En el ejercicio posterior, la falta de continuidad fue su principal enemiga. Después del estreno en Eibar se perdió nueve jornadas de Liga seguidas como consecuencia de una rotura fibrilar miotendinosa en el sóleo de la pierna derecha. A mediados de octubre subió a un tren en marcha e hizo lo que pudo. Fue asomando, alternando actuaciones como suplente con otras más duraderas, y no faltó a su cita con el gol. Aportó tres, dos de penalti y uno espectacular, de los suyos, en el empate con el Andorra en el Heliodoro el 16 de diciembre. Pero no pudo ampliar su producción a partir de esa actuación. Siguió sumando minutos, no siempre de inicio, hasta que tuvo que volver a entrar en la enfermería a finales de marzo;esta vez por una rotura del bíceps femoral del muslo izquierdo .Por todo esto, no sorprende que a Elady le haya parecido una temporada «muy rara». «Casi no me había lesionado nunca y en esa campaña caí tres veces», recuerda sobre un curso, el 22/23, en el que no pasó de los 21 partidos jugados y de los tres goles en Liga . «No quiero volver a tener esa sensación, y por eso lo estoy poniéndolo todo de mi parte», asegura en medio de un verano sin contratiempos relevantes.

El tiempo dirá si su papel en el nuevo Tenerife será parecido al de la campaña 21/22. Ese es su objetivo. Si las lesiones no vuelven a cruzarse en su camino, tendrá la última palabra un Garitano que parte con la ventaja de contar con un atacante como él, acostumbrado a desenvolverse en cualquier posición. De hecho, el entrenador ya ha utilizado a Elady como solución para sustituir al delantero Ángel Rodríguez, de baja en estos días –y seguramente en el partido de Liga del 14 de agosto contra el Real Oviedo– por una rotura muscular. Ya lo hizo en el ensayo ante el Eldense. Si no, Zorrilla pone al servicio del equipo sus prestaciones como extremo o interior, desde el principio o más adelante. Como buen futbolista de equipo, se adapta a cualquier circunstancia.

Son valores que le permitieron convertirse en el primer jugador renovado por el actual grupo de gobierno del club. El 8 de febrero de 2023, con Paulino Rivero, Juan Guerrero y Santiago Pozas recién llegados, el Tenerife anunció la ampliación de la duración del contrato de Elady por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2025.