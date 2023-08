La sequía continúa para el CD Tenerife (0-0)

Un solo partido más tiene el Tenerife para demostrar que su sequía de goles y su dificultad para hallar portería –su único tanto de la pretemporada se lo hizo Waldo a un Tercera– es solo un problema pasajero y un espejismo veraniego. Si tampoco anota el sábado, y lleva cuatro amistosos seguidos sin hacerlo, se irá al inicio liguero rumiando el problema, que los números confirman y las sensaciones desmienten. El equipo dio un paso al frente ante el ascendido Eldense en la primera mitad, esta vez mucho más aseada que la segunda, en la que un despiste pudo canjearlo el rival a precio de gol. Lo evitó la madera, así que el empate inicial no se movió y el representativo cerró su concentración levantina sin triunfos. No es lo más relevante; y sí que los jugadores vayan asimilando el sistema de Garitano, sumando kilómetros y asumiendo la querencia del técnico por la presión bien hecha, que en ejecución adecuada puede dar buenos frutos con los elementos que hay.

No hay amistoso intrascendente ni prueba que no deje conclusiones, pero la de ayer en La Nucía se la tomó Asier especialmente en serio. A falta del último ensayo general en el Trofeo Teide, la alineación que dispuso tiene toda la pinta de ser la que elija para la fecha del estreno. Nacho ya emergió como lateral presuntamente titular, Mellot repitió por la derecha y en el eje de la retaguardia fue Amo quien tuvo minutos en detrimento deSipcic, que ya había estado fallón –y además en una acción decisiva– en el amistoso anterior con el Elche.

La alineación no hace sino confirmar la fe del entrenador en el tridente al que ya había dado carrete en amistosos pretéritos (Aitor Sanz-Corredera-Roberto López)y ya va cogiendo forma la candidatura de Waldo a ejercer por la izquierda mientras Luismi lo hará ahí donde acostumbra, a pierna cambiada, como tanto brilló con el Barça. Por motivos obvios está lejos el gaditano de su mejor nivel físico, pero ya empieza a adivinarse cuánto y qué puede aportar. Es un futbolista diferente al resto, desequilibrante si encuentra espacios, ávido de protagonismo cada vez que la situación lo permite. Su primera mitad deja detalles interesantes.

Entretanto, no está claro aún si el portero del míster es Soriano o Tomeu, si bien ayer el que inició con el once tipo fue el mallorquín. Ytuvo que emplearse a fondo nada más empezar la contienda, pues la primera opción clara fue del Eldense, que probó fortuna en una falta de la que se ocupó Kike y mandó el arquero a córner. Que empezara el choque con una ocasión tan flagrante para los locales fue solo una llamada el engaño, pues luego el dominio casi en situación monopolística iba a ser del representativo por largo rato.

Fue la del Tenerife de la primera mitad una versión aseada, con afán de gobierno, mucho dominio del cuero y un ejercicio constante de la presión alta. Ahora bien, todo aquello no se tradujo en goles. Roberto López, plenipotenciario en las acciones de laboratorio y mucho más incisivo que en días atrás, estuvo próximo a firmar un gol olímpico y a continuación volvió a buscar el acierto en un tiro lejano. No hubo traca. Tampoco en el marco opuesto, donde el Eldense llegaba solo a cuentagotas pero con ciertas dosis de peligro, como cuando un buena acción desde la derecha se quedó sin rematador que obrase el 1-0.

Garitano cambió el once al completo para los segundos 45 minutos. Mutaron los nombres; no las ideas, tampoco el sistema ni mucho menos las intenciones. El problema fue la ejecución del plan, pues el equipo se espesó demasiado e hizo concesiones innecesarias. Sipcic, sin ir más lejos, dejó resquicios como los que llevaron al rival a disponer de su opción más clara en un tiro a la madera a cargo de Iván Chapela, fichaje de nuevo cuño para los de Fernando Estévez. De la composición del equipo blanquiazul, dos apuntes:Sergio ya es definitivamente mediocentro y le toca adaptarse a sus nuevas funciones; y Elady es candidato a nueve mientras Ángel falte. Al menos ayer, la de punta de referencia fue la ubicación del jienense mientras Teto hacía de escudero. Está con ganas el 21, pero le toca lidiar con una competencia extrema, feroz, mucho mayor que la del curso pasado. Lo intentó por la derecha en una buena acción combinativa, pero Zorrilla no llegó por centímetros.

Y aunque medio partido es poco margen para extraer conclusiones categóricas, había cierto interés por ver si el propio Elady y Dauda –los nombres señalados por Asier el sábado– daban un paso al frente y se situaban cerca del nivel que demanda el míster. El problema para evaluar nada es que el segundo segmento del encuentro apenas trajo ningún caudal ofensivo del lado del Tenerife.

Antes del final si acaso hubo algún aviso en las dos porterías, tímidos ambos, como si ya las dos escuadras se entregasen a la realidad del empate y a su incapacidad manifiesta para llegar al premio que se les resistió por activa y por pasiva. Hay que remontarse mucho tiempo atrás para hallar un verano del Tenerife tan negado con el gol. Y con la victoria. Pero como el funcionar del equipo no chirría, solo cabe insistir y confiar. En que el 14 cambie la historia.