David Rodríguez y Yeremy Socorro: entre canarios en Antequera

Una embajada canaria en Antequera. A Yeremy Socorro Pulido (Las Palmas de Gran Canaria, 1999)y a David Rodríguez Ramos (Santa Cruz de Tenerife, 2000)no solo les unen idénticas inquietudes, casi la misma edad, la pertenencia a una misma generación de canteranos blanquiazules y el destino que han elegido para esta temporada;también el sueño común de regresar «más fuertes»al CDTenerife, el club que más les ha marcado y donde forjaron una de esas amistades «que es para siempre».

Al sur de la Península juegan estos días sus últimos amistosos de pretemporada, listos para el reto superlativo que les espera. Aunque vengan de un club grande como es el representativo, nunca han jugado en el tercer escalafón del fútbol nacional (Primera RFEF)y se sienten dispuestos a hacerlo desde la mejor de las actitudes. De hecho, si algo les caracteriza es el trabajo serio, la constancia, el afán de superación. Yasí lo dejan claro en diálogo con EL DÍA. «No es vértigo, es un reto. Salir de casa después de 12 años en el Tenerife es dejar a tu familia atrás y probar en un sitio nuevo, pero me lo tomo como una buena aventura para sumar minutos y volver hecho mejor futbolista», relata el lateral derecho. Si todo va según espera, a la otra vera de la retaguardia le espera Yeremy. «Va a ser especial», asevera el grancanario, «y más por la relación que los dos tenemos».

No en vano, resalta David que la coincidencia con su amigo en el mismo club y vestuario fue uno de los motivos que le hizo elegir Antequera, pues tenía también otros pretendientes. «Gracias a Yeremy he estado más suelto estos días. Poco a poco voy conociendo al equipo, el proyecto y cómo se vive el fútbol aquí». Vienen de plantar cara a todo un Almería y las vibraciones no pueden ser mejores ante el estreno en la nueva categoría.

A título personal, cada uno de los defensas viene de recorridos y situaciones diferentes. «El año pasado Ramis contó conmigo cinco partidos, me dio la oportunidad e intenté aprovecharla de la mejor manera. Me esforcé, di el nivel y eso son experiencias que van a la mochila», describe David. En cuanto a Yeremy, fue indiscutible justamente en el Antequera y celebró un ascenso. «Por eso repito;por el grupo que hay y al confianza el cuadro técnico».

Con vistas al futuro, los dos jugadores –comparten amistad y representante– tienen la intención de sentirse protagonistas en el cuadro malagueño y luego volver. «Tengo 23 años recién cumplidos y me gustaría aprender todo lo que pueda de la categoría, que es muy exigente y con muy buenos rivales. Intentaré dejar de mí una grata impresión aquí en El Maulí. Si he venido es para conseguir los objetivos», afirma Rodríguez Ramos. «Quiero poner mi granito de arena también para que la temporada sea buena a nivel grupal», asiente Yeremy.

Hablan con claridad meridiana y con una sinceridad que se agradece. Por ejemplo, cuando la conversación gira hacia sus respectivos contratos, ampliados por el CD Tenerife por largo tiempo. «A mí me llena de confianza estar renovado. Yo lo dije en su momento:me enorgullece seguir vinculado al club de mi vida. Ahora, depende de mí. Si no rindo, el contrato no vale para nada», asevera David. Que, por cierto, ha notado «un cambio para bien»en el Tenerife y bendice a Asier y al grupo, con el que entrenó varios días. «La gente está enchufada, con ganas. Será un año bonito».