Rosa Dávila: "No es de recibo que los aficionados del CD Tenerife tengan estos baños en el estadio"

La presidenta del Cabildo de Tenerife Rosa Dávila visitó el Heliodoro Rodríguez López para conocer las necesidades del recinto capitalino y mostró compromiso para la mejora del estadio del CD Tenerife de cara a su centenario, en 2025.

"Hemos podido visitar las instalaciones de este estadio, un estadio propiedad del Cabildo de Tenerife y que disfruta el club y todos sus aficionados. Como presidenta, quería ver de primera mano las condiciones de las instalaciones. Hay cuestiones que hay que abordar de manera urgente y tenemos que hacer lo de la mano del CD Tenerife. Hay un hito en 2025, el estadio cumple 100 años y no puede estar en las condiciones que se encuentra ahora mismo. Vamos a trabajar para generar sinergias para avanzar lo más rápido posible para que Tenerife tenga unas instalaciones deportivas acordes de lo que necesita la Isla, y una es este estadio", declaró Rosa Dávila.

Sobre las primeras obras que se llevarán a cabo en los baños, la presidenta manifestó que "no es de recibo que los aficionados y jugadores tengan que utilizar baños y vestuarios de hace muchos años. El estadio ya tuvo una reforma profunda pero hace muchos años. Ahora tenemos que hacerlo otra vez, con rigor. Una profundidad que haga que este estadio sea un lugar del que sentimos orgullosos".

"El Heliodoro Rodríguez López tiene que dar una imagen acorde de lo que es esta Isla y ahora mismo no puede ser esta imagen la que ahora llegue al turismo y al sector económico. No vamos a escondernos y por eso he querido venir a verlo. No llevo ni 25 días de presidenta y quería estar aquí. Creo que las condiciones de baños y vestuarios, son diríaa yo, deplorable. No vamos a eludir el empeño que vamos a poner para mejorar todo esto. Ha habido un deterioro evidente. Vamos a constituir una comisión de seguimiento para llevar a cabo las obras".