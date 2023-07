En casa de Carlos Abad

La entrevista, mejor a la sombra. Cuenta Carlos Abad (Puerto de la Cruz, 1995) que las temperaturas y la humedad que se ha encontrado el Tenerife por estas fechas son «algo normal» en estas latitudes. El exblanquiazul empieza a acostumbrarse, pues cumple su segundo curso como guardameta del Hércules, club con el que cuajó una buena campaña aunque los resultados colectivos no acompañasen. En Alicante ya se siente como en casa.

«Estoy contento de poder seguir la andadura después de un primer año que me fue bastante bien personalmente», afirma. «Llegué queriendo conseguir el objetivo del ascenso y tengo la intención de lograr al segundo intento», relata Carlos, quien reside a apenas unos kilómetros del cuartel general del representativo para estos días del verano.

«Comparando al club con los otros grandes en los que he estado, es cierto que hay presión y casi obligación por volver adonde la ciudad se merece. No creo que Alicante y el Hércules sean de Segunda RFEF. Eso conlleva una responsabilidad porque la gente, obviamente, quiere estar más arriba», subraya. En una edad de plena madurez personal y profesional, hace balance de su propia carrera y confía en que lo mejor esté aún por llegar.

«Mirando hacia detrás, me siento un privilegio de haber podido vestir tantas camisetas de equipos importantes : Real Madrid, Deportivo, Tenerife... Yo estoy orgulloso. La pena que me da es no haber estado más tiempo en cada uno de estos clubes, pero me llevé buen recuerdo de todos ellos», admite.

«Obviamente te fijas», responde cuando se le pregunta por los porteros que defenderán el marco del Tenerife en esta nueva singladura. «Soriano ha seguido en su línea haciendo buen trabajo, pero en lo colectivo la última temporada no fue tan brillante en lo colectivo y eso hace que se diluyan tus méritos», esgrime. «Pero la de portero es una progresión constante. Mi forma de pensar es que siempre se puede aprender algo más, cambiar y progresar. Dependes de muchas circunstancias, también de las personas con las que te cruzas», añade.

A Tomeu, fichado este verano, lo conoce desde hace varios años. «De e haberme enfrentado a él. Cuando estaba en el Madrid Castilla, él estaba en el Albacete. Lleva muchos años trabajando y haciéndolo bien. De hecho no es casualidad que se haya afianzado en el fútbol profesional y pienso que es un buen fichaje para el club», afirma Carlos, quien ve «aires de cierto cambio» en la institución. «Esa es la percepción que tengo cuando hablo con gente de dentro y de fuera. Se nota cambio y la mayoría lo aplaude. Creo que la institución lo necesitaba y lo que me transmite el club es que la gente que llegó tiene ganas de hacerlo bien y de llevar al Tenerife a una situación mejor», afirma. Antes, confiesa que le tiene a Moha. «Tiene talento y nivel. Coincidimos en el Madrid y me parece muy buen portero. Necesita minutos. Y curtirse».