El Tenerife firma a Luismi Cruz y espera para agosto a Kike Salas

También el Sevilla oficializó el acuerdo y subrayó que se reserva «una opción de recompra futura» (por cinco millones) en caso de que antes el Tenerife hiciese efectiva la adquisición de los derechos federativos del futbolista, que han quedado tasados por ambas partes en 1,2.

En el representativo confían en que tras Luismi, el cuadro andaluz acceda también a prestarles a Kike Salas. Sería igualmente con opción de compra y en este caso están dispuestos a que sea obligatoria si el Tenerife asciende a Primera División. Sería el segundo compromiso de esta índole que suscriba el club que preside Paulino Rivero, pues antes ya se rubricó con la Real Sociedad un acuerdo para quedarse en propiedad con el también cedido Roberto López (en caso de ascenso) por 1,5 millones de euros.

Hace semanas que el Tenerife tiene un acuerdo cerrado con Salas y su representante. También se ha pactado con el Sevilla cuáles serían las condiciones del préstamo, pero recientemente algunas circunstancias imprevistas en el seno del club hispalense han retrasado la venida de Kike y su viaje a la concentración de Albir. Fuentes blanquiazules aseguran que la operación no peligra, al menos de momento. Pero el Sevilla tiene cuestiones por resolver y clarificar, ante lo cual el Tenerife «esperará con absoluto respeto», enunció ayer su principal accionista. Por un lado está la lesión de Marcao y por el otro, la puesta a punta de Loic Badé, que se ha retrasado más de la cuenta.

Con este paisaje, lo natural es que Salas acabe saliendo y lo haga a primeros de agosto. De esta forma, el Tenerife conseguiría tener «su plantilla cerrada al 100% para el comienzo de la liga», que es lo que ayer corroboró Garrido, muy satisfecho con la reconfiguración del equipo. «Tenemos a algunos futbolistas que son top 10 de la categoría», adujo antes de dar nombres. «Se habla mucho de Ángel, por supuesto, pero es que también tenemos a un central como Sipcic y a otro como José Léon; o al mismo Corredera», sentenció.

Con siete fichajes cerrados a 26 de julio, al Tenerife le falta solo completar la medular con la adquisición de un pivote. El preferido sigue siendo Yann Bodiger.

Larrea, sin ficha ni hueco en el Tenerife 23/24

No hay sitio para Pablo Larrea en el nuevo proyecto del CD Tenerife. El máximo accionista del club, José Miguel Garrido, aseguró ayer que esta circunstancia se le trasladó al profesional madrileño cuando acabó la temporada pasada en un ejercicio de transparencia. «No habría sido justo decírselo a una semana del cierre del mercado», apuntó. Garrido destacó la profesionalidad y el excelente comportamiento del ex de la Ponferradina, a quien agradeció su talante y los servicios prestados al representativo. Pero manifestó que lamentablemente no hay hueco para él, toda vez que van a fichar a otro mediocampista más; y ya están en nómina Corredera, Aitor Sanz, Javi Alonso y Sergio González. «No sé si en Segunda División, pero en otras categorías sí tiene mercado y nos consta el interés por parte de varios equipos importantes», indicó. En las últimas horas ha trascendido que le quieren el Alcorcón y hasta la propia Ponferradina, donde ya estuvo. El que ya no forma parte del proyecto es el otro mediocampista que estaba en nómina y había sido descartado por la comisión deportiva: José Ángel Jurado, quien ya ha firmado la rescisión de su contrato y viaja hoy hasta La Coruña. Su próxima estación será el Deportivo.