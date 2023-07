Waldo descorcha la pretemporada del CD Tenerife

Aunque la continuidad predomina sobre las novedades, había mucho por descubrir del Tenerife que avanza hacia la temporada 23/24. Y el partido en Los Cristianos ante un equipo de Tercera, el Marino, sirvió para empezar a despejar dudas. Fue el primer test del verano –el segundo si se cuenta el ensayo del pasado sábado con el filial, a puerta cerrada–. Hasta ahora, todo el trabajo se había desarrollado así, sin testigos. Y al fin empezaron a quedar al descubierto algunas de las claves del Tenerife de Asier Garitano. Ahí se concentraba la intriga;en la proyección de la idea en el terreno. Pero también en el estreno de los fichajes –minutos para Tomeu, Amo, Medrano, Roberto López y Ángel– y en la respuesta de los canteranos que tratan de hacerse un hueco en la plantilla profesional. Por falta de alicientes no fue, y se notó en una grada poblada y entusiasmada, no solo por las primeras señales del representativo; también por el papel de la escuadra local, un Marino que no se limitó a defender con orden. Pese a llevar cuatro entrenamientos, fue un digno sparring.

Por cierto, ganó el Tenerife (0-1). Se supone que los resultados son lo de menos en este tipo de amistosos, pero también se da por hecho que ayuda más acostumbrarse a vencer que otra cosa. Al equipo de Segunda División le costó anotar. Lo intentó sin filo hasta que Waldo Rubio descorchó la pretemporada con un potente disparo cruzado en el minuto 83. Para empezar, Garitano distribuyó a sus jugadores en un esquema con cuatro defensas, dos mediocentros, tres puntas y un delantero;o sea, en un 4-2-3-1. En el inicio, por delante del debutante Tomeu Nadal se situaron los laterales Aitor Buñuel y Nacho junto a los centrales Sipcic y José León. A continuación, la pareja de mediocentros de las dos últimas campañas, Aitor y Corredera, con el canterano Alassan y Dauda en las bandas y Teto como enganche de Enric Gallego. Lo más llamativo fue el papel de Teto, no como extremo o interior sino en su posición natural.Tras el descanso, Asier renovó por completo la alineación y no modificó el dibujo:Moha;Mellot, Loic Williams –fichado para el filial–, el recién llegado José Amo, Medrano;el canterano Pablo, Javi Alonso;Waldo, Roberto López, Elady;y Ángel. Como pasa casi siempre en estas etapas de la puesta a punto, fue un partido de piernas cargadas, de falta de ritmo, sin chispa, de errores de coordinación... En unos y en otros. Normal tanto para los profesionales como los que no lo son. De ahí que la extracción de conclusiones sea relativa. Por ejemplo, un Tenerife más fresco no habría mostrado tan poca pegada en un primer tiempo que terminó sin goles. Yno fue por falta de oportunidades. Entre otras, Nacho protagonizó una que acabó con el balón rebotado por el larguero tras una volea desde la frontal del área (25’). Dauda también encontró el obstáculo de un poste cuando trató de cruzar el balón ante Kikvidze en el 28’. Mucho antes, en el arranque, el ghanés no acertó a culminar un mano a mano con el portero y tampoco tuvo puntería cuando intentó batir al guardameta con una sutil vaselina en el 36’. A ese catálogo también se sumó Alassan, cuyo disparo en el 14’, a pase de Buñuel, fue a parar a las manos del arquero local. Solo intenciones. Entretanto, el Marino, que se organizó con cinco defensas, tuvo fuerzas y recursos para estirarse de vez en cuando y darle trabajo a Tomeu. En una de esas pidió penalti (16’) por un posible derribo de Dauda a Efrén. El árbitro no señaló la falta y la jugada continuó. Tras el intermedio, Asier cambió por completo el once y Constantino Tirado, técnico marinista, solo mantuvo a Sergio Merkulov un rato más. La dinámica fue parecida, quizás con los sureños cuidando más su protección, defendiendo más cerca de su portero. Pero sin renunciar a dar la sorpresa. De hecho, la tuvo Rholynger (65’) en un remate que supo tapar Moha. Entretanto, el Tenerife amasaba sin cesar cada jugada, moviendo el balón de un lado a otro, buscando alguna fisura. Pero le costaba. Roberto López puso de su parte con un chut llegando desde atrás (56’), Ángel se animó con una maniobra de las suyas (69’)... Y cuando parecía que el trofeo se iba a resolver en los penaltis, Waldo emergió para borrar el 0-0. La pretemporada sigue.