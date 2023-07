Yeray González: "El CD Tenerife ha conseguido generar ilusión en la afición"

¿Qué tal los primeros días como jugador del Marino?

Tanto mi familia como yo estamos muy contentos. Es una decisión justa la de volver a Tenerife porque llevábamos muchos años fuera y aunque es verdad que hemos estado bien en distintos sitios, yo jugando bastante y recibimos mucho cariño, ya con la edad que tengo y que el año pasado no fue del todo bien, hemos decidido quedarnos por aquí.

¿Cómo fue la negociación?

El director deportivo Mario me ha trasmitido un proyecto ilusionante, con mucha gente joven y yo le doy un poco de experiencia al equipo. Vengo a ayudar a mis compañeros y estoy contento y feliz de estar en casa, tener estabilidad.

Una vez sale del Tenerife, ha estado en equipo con mucha presión como Hércules y Murcia, ¿cómo ha sido el trayecto?

Son equipos con mucha exigencia, que quieren ascender a Segunda y que tienen mucha masa social detrás. Lamentablemente no pudo darse, pero sí se dio con la Cultural Leonesa, un club quizás con menor presión, pero que el ascenso significó una gran alegría.

¿Qué ha aprendido durante el camino lejos de casa?

Me quedo con las experiencias vividas, aunque todas no han sido buenas. En muchos sitios he sido muy feliz, en otros no tanto y de todo se aprende. En el mundo del fútbol no todo es bonito, y más en categorías como la Segunda B. He vivido situaciones de impagos y la convivencia es complicada.

Antes hablamos de históricos, en Canarias el Marino lo es.

Por supuesto. Yo lo pongo entre los más importantes de Canarias y luego tiene unas instalaciones increíbles, que equipos de Segunda RFEF no las tienen. Un campo de césped natural en muy buenas condiciones, un gimnasio estupendo al igual que los vestuarios.

¿El club ya le ha hablado de objetivos para este curso?

No me han trasmitido un objetivo concreto pero son ambiciosos. El club quiere mejorar lo del año pasado, que estuvieron sufriendo toda la temporada. Me trasmitieron que no se hicieron bien las cosas. En mi primer entrenamiento palpé que querían ir paso a paso, día a día.

¿Qué significa jugar contra el CD Tenerife para usted?

Para el Marino va a ser especial porque muchos de los jugadores han estado en la cantera del Tenerife y en mi caso conseguí llegar al primer equipo y conseguir el ansiado ascenso a Segunda. Ese ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera. Para ellos será un entrenamiento y nosotros lo cogemos como una cita ilusionante y disfrutaremos de la gente que vaya al campo.

¿Cómo ve al equipo dirigido por Asier Garitano?

Palpo que las cosas se están haciendo bien en el club y también noto la ilusión que tiene la afición. Conozco bien a Mauro, Quique Medida, Sesé, también a Jony, a la gente que está trabajando. Creo que han conseguido generar ilusión en la afición y ahora hay que llevarlo al terreno de juego, que puede pasar cualquier cosa. Le deseo al club la mayor de las suertes y ojalá consigan subir.