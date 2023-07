Espacio para tres refuerzos más en el CD Tenerife

El CDTenerife no se plantará en los seis fichajes que lleva este verano. El director deportivo Mauro Pérez aseguró ayer, en la presentación de dos de esos refuerzos, Fernando Medrano y José Amo, que el club seguirá «apuntalando» la plantilla. Y si todo marcha según lo previsto, lo hará con un defensa, un centrocampista y un atacante de banda. En principio, los planes pasan por aprovechar lo mucho que queda de mercado y ampliar en tres el número de altas.

Aunque en el bloque defensivo hay dos profesionales por puesto –los laterales diestros Mellot y Buñuel, los centrales Sipcic, Sergio González, José León y Amo, y los laterales zurdos Nacho y Medrano–, el Tenerife no le cierra las puertas a un especialista más, y todo apunta que el elegido será Kike Salas, quien estuvo cedido en plantel blanquiazul en la segunda vuelta de la 2022/23. «Por ahora está en el Sevilla y no es un jugador nuestro; habrá que esperar a ver que pasa», apuntó Mauro dando a entender que el fichaje, si se produce, tardará en concretarse.

De todos modos, avanzó que no coincidirán más defensas de los necesarios, dado que tanto Sergio González como Amo pueden «flotar» entre esa línea y la de mediocentro. «Cabría uno más», aclaró.

También habría espacio para un centrocampista «de características concretas»y, sobre todo, para un extremo. Por ahora están siendo los canteranos los encargados de cubrir esas vacantes, opción que no se descarta como solución final. «Están entrenando bien», dijo Mauro introduciendo la variable de las alternativas procedentes del filial. «Puede ser que no reforcemos todas esas posiciones si el rendimiento de esos canteranos es adecuado y el míster lo considera oportuno», matizó el dirigente, convencido de que Garitano está «bastante contento» con lo que ya tiene. «El bloque está para competir, pero lo vamos a apuntalar», advirtió con la previsión de que, en principio, no se cerrará ningún fichaje antes de la concentración que realizará el equipo en El Albir (Alicante) a partir del domingo.

Cuentan con Mo Dauda. Pérez despejó las dudas que se habían generado con la presencia de Mo Dauda en el nuevo proyecto, más por razones económicas que por conveniencia deportiva. «El club hizo un esfuerzo –económico– importante la temporada pasada para poderlo fichar y luego para comprarlo, y para que salga tendrían que pagar la cláusula o que el dinero sí valiera», argumentó Mauro antes de añadir que Dauda ocupa un puesto en el que, precisamente, no sobran jugadores. Con todo esto, afirmó que «lo menos» que piensan «ahora» en el Tenerife es «sacar» a este futbolista.

Solo salidas planeadas. «No somos un club vendedor». La frase se repite en cada comparecencia del director deportivo cuando se le cuestiona por la posibilidad de que algún jugador necesario para Asier Garitano –en esta ocasión, José León– sea tentado por otro equipo. «Otra cosa es que llegue una oferta y el club estime que es más favorable la suma económica que la continuidad de ese jugador, pero, a día de hoy, el Tenerife no vende», insistió Pérez.

Esta idea no está reñida con la intención de aligerar la plantilla. De hecho, en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López trabajan en las salidas de los centrocampistas José Ángel Jurado y Pablo Larrea, en teoría, con la carta de libertad. Los dos ocupan un puesto bien cubierto y que el Tenerife quiere mejorar. También seguirá su carrera en otro destino el portero Javi Díaz, aunque su baja se podría resolver con un préstamo y no con la rescisión del contrato.