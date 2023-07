La experiencia, una aliada para el CD Tenerife

La falta de experiencia no será un inconveniente para el Tenerife de Asier Garitano. Los únicos que no tienen minutos de competición en Segunda División son el portero Javi Díaz, cuya salida en el mercado de verano se da por hecha, y uno de los fichajes, el lateral zurdo Fer Medrano. Los demás no solo conocen de sobra el terreno en el que se van a mover, sino que, en gran medida, se acercan e incluso superan el centenar de encuentros en esta categoría. Es más, a falta de que se complete la plantilla con los fichajes pendientes, hay trece blanquiazules que han vivido desde dentro las eliminatorias de ascenso a Primera División.

Un caso especial. Desde que debutó en la ahora llamada LaLiga Hypermotion el 29 de agosto de 2009, con el Real Unión, hasta su actuación en la penúltima jornada del curso 2022/23, Aitor Sanz ha intervenido en 344 partidos de esta categoría, sin contar los ocho de la promoción que jugó con el Tenerife. En principio, solo habrá un futbolista en la próxima edición de la Segunda División con mayor recorrido que Aitor, el defensa del Cartagena Kiko Olivas (351). El grancanario Rubén Castro (435) no descarta alargar su carrera en esta competición. De momento está sin equipo desde su descenso a Primera RFEF con el Málaga. Siguiente escalón. Si Aitor Sanz es todo un veterano de Segunda División, Ángel Rodríguez no se queda atrás. Eso sí, entre los dos hay un poco más de cien partidos de diferencia. El delantero regresa al Tenerife y se reencuentra con una categoría de plata en la que reúne 234 participaciones. La cota de los 100. Con los blanquiazules que suman más de 100 partidos en Segunda División, casi se podría diseñar una alineación. Aparte de los citados Aitor Sanz y Ángel, figuran en esta lista dos de los refuerzos de este verano, el portero Tomeu Nadal (169) y el central José Amo (102), así como muchos de los que ya estaban en el club: Pablo Larrea (137), Juan Soriano (133), Nikola Sipcic (119), José León (118), José Ángel Jurado (114) y Elady Zorrilla (101). Centenarios en potencia. La Liga que, para el Tenerife, comenzará el 14 de agosto con el partido ante el Real Oviedo, le dará a varios jugadores del representativo la oportunidad de superar la barrera de los cien partidos en Segunda División. En circunstancias normales, cruzarán esa meta futbolistas como Nacho (99), Aitor Buñuel (94), Enric Gallego (92), Sergio González (90) y Jérémy Mellot (80). Un poco más lejos están Alexandre Corredera (69), Roberto López (68) y Mo Dauda (62). Trayectoria menor. Los que van camino de las 50 actuaciones en LaLiga Hypermotion –Javi Alonso lleva 51– son minoría en el plantel del Tenerife. No obstante, son futbolistas que ya han demostrado su fiabilidad; por ejemplo, Teto Martín (36) y Waldo Rubio (33). En cambio, Álvaro Romero, incorporado este verano al grupo, todavía tiene que afianzarse. Sus únicos partidos en Segunda División los disputó con el Extremadura en la temporada 2018/2019. El extremo sevillano jugó cuatro veces, siempre como reserva. El test de la promoción. La fase de ascenso a Primera fue una prueba por la que ya pasaron trece blanquiazules. Aitor Sanz, con ocho partidos, es el que ha amasado más experiencia. Con cuatro están Soriano, Mellot, José León, Sergio González, Enric Gallego, Corredera, Elady, Nacho y Ángel. Dos menos tiene Tomeu Nadal, mientras que Sipcic y Buñuel disputaron solo un encuentro. Ascendidos. Ángel Rodríguez, Nacho Martínez, Aitor Buñuel y Sergio González pueden presumir de haber subido a Primera. El delantero lo consiguió dos veces, con el Tenerife de José Luis Oltra –2008/09– y con el Elche en la campaña 2012/13, tras unirse al plantel como fichaje de invierno. Nacho lo hizo tomando los dos caminos posibles, el de la promoción de 2018 y el de la vía directa en 2022, en los dos casos con el uniforme del Real Valladolid. Además, tuvieron minutos con equipos que dieron el salto a la máxima categoría tanto Sergio González –Cádiz 19/20– como Buñuel –Osasuna 15/16 y Almería 21/22–.