Más intensidad para el CD Tenerife bajo un calor sofocante

El CD Tenerife sigue con la puesta a punto en las instalaciones de El Mundialito de cara a los primeros amistosos de la pretemporada. Los futbolistas coinciden en que está siendo un periodo exigente, pero necesario para llegar de la mejor forma posible físicamente a la jornada número uno de la liga y al mismo tiempo evitar las posibles lesiones que se suelen dar en el primer tramo de la competición. Ayer los termómetros llegaron a marcar 34 grados centígrados en la capital.

Con el entreno de hoy, serán nueve sesiones en seis días, en los que Asier Garitano hizo doble sesión el lunes, miércoles y ayer. Poca táctica y mucho físico de momento, al mismo tiempo que entrenador y secretaría técnica hacen el último esfuerzo tanto en la operación salida como en la carpeta de refuerzos. Se espera, al menos, una incorporación más, la de Kike Salas. Sin embargo, aunque se ha demorado en el tiempo, en las oficinas del Heliodoro Rodríguez López hay tranquilidad sobre este tema. No tanto en los jugadores que deben abandonar el equipo. El técnico vasco quiere una plantilla con alternativas pero corta. En el entrenamiento estuvo presente el director deportivo blanquiazul, Mauro Pérez.

Jurado y Larrea. El club enfoca sus esfuerzos en dar salida a José Ángel Jurado y Pablo Larrea. Los dos jugadores saben que su realidad no pasa, ahora mismo, por vestir la camiseta del CD Tenerife. Mientras que esperan encontrar una salida que les convenza entrenan con el resto de compañeros pero hay fases de la práctica que no hacen junto a ellos. Son dos nombres con cartel en la categoría y están en las agendas de varios equipos, lo que hace que su salida sea más lenta que la deseada por la secretaría técnica. Si no se cierra su salida será una situación complicada que tendrá que tratar Garitano, ya que para la medular cuenta con Álex Corredera, Aitor Sanz, Javi Alonso y el club trabaja en incorporar a un futbolista que dé un salto de competitividad al equipo. La opción de que Sergio González sea el cuarto pivote no pasa por la cabeza del técnico vasco, que ha dejado ver en sus entrenamientos que entiende que el cartagenero será uno de los centrales una vez comience la temporada.

Kike Salas. El defensa central ya debería estar en la Isla o eso parecía según los tiempos de la negociación entre el CD Tenerife y el Sevilla FC. Sin embargo, su llegada se está haciendo esperar por pequeños flecos del contrato. Ayer jugó con el primer equipo sevillista en un amistoso contra el Córdoba. Salas podría llegar a Tenerife durante el fin de semana y sumarse a los entrenamientos al inicio de la próxima, con los primeros partidos amistosos a la vuelta de la esquina. Es un jugador que conoce el club, lo que hace que no precise de periodo de adaptación. Con él, Garitano tendría cinco centrales y puede que comience la campaña con todos ellos. Kike, Amo, y los ya presentes el curso pasado: Sipcic, José León y Sergio González.

Mauro Pérez. El director deportivo tinerfeño presenció el entrenamiento de la mañana y estuvo cerca del cuerpo técnico en una parte del mismo. Está ante su primera ventana de fichajes en el club y hasta ahora se han firmado cinco jugadores, tarea que comparte con Juan Guerrero. Hacía diez años que el CD Tenerife no tenía ese número de refuerzos a estas alturas y es un valor que ponen al alza desde dentro del club. También ha trabajado en las salidas, especialmente la de Yeremy Socorro y David Rodríguez, al Antequera. Un equipo de Primera RFEF y que les dará la oportunidad de competir a alto nivel. Una oportunidad que deben aprovechar, ya que Mauro les seguirá de cerca y piensa que pueden aportar cosas positivas en próximas plantillas tinerfeñistas.

Jorge y Ethyan. Habrá que esperar a algunos partidos de la pretemporada para saber el protagonismo que tienen y el rendimiento que dan pero los dos canteranos blanquiazules pueden encontrarse durante varias semanas con una situación poco estable. Lo que en un principio parecía que iba a ser una competencia entre los dos y que uno, el que Garitano viese más preparado, se quedaría en el representativo, ha pasado a ser un escenario en el que no se descarta la salida a modo de cesión de los dos. Ya el curso pasado, en esas mismas condiciones, Jorge Padilla estuvo en el Racing de Ferrol de Primera RFEF, con el que ascendió a Segunda, y Ethyan en el filial del Atlético de Madrid. El hecho que el entrenador quiera una plantilla corta y que de ese modo todas las piezas tengan participación en partidos puede obligar a los dos a coger el avión nuevamente. A día de hoy el frente de ataque no es un problema. La gran apuesta es la vuelta del tinerfeño Ángel Rodríguez y permanece Enric Gallego. En esa zona también podría jugar Elady Zorrilla y Mo Dauda. A todo esto se le suma que el sistema preferido por Asier es el 4-2-3-1, por lo que en muchas ocasiones podríamos ver a un Tenerife con un solo punta y tres jugadores ofensivos en segunda línea.

Salidas, llegadas, negociaciones y entrenamientos. Mientras la afición blanquiazul espera los primeros partidos de pretemporada. Contra el Marino el miércoles en el Antonio Domínguez y frente al CD Mensajero, el sábado en la Ciudad Deportiva.