Nauzet García, un tinerfeño en la Champions

Siendo «prácticamente un niño» y con la camiseta del CD Tenerife tuvo que hacer frente a una dura lesión. «Me rompí el cruzado, en la rodilla, tuve que pasar varias veces por quirófano y la recuperación fue compleja. Cuando volví a estar bien entendí que tenía que salir cedido». Desde ese momento, el portero tinerfeño Nauzet García ha vivido con el balón de fútbol bajo un brazo y la maleta bajo el otro. Sin miedo a probar clubes nuevos, categorías e incluso países. «Me gusta mucho viajar y sobre todo conocer culturas». Hasta la India fue para formar parte de la plantilla del Chennai City y consiguió ganar la liga en 2019. «Fueron dos años espectaculares», recuerda el tinerfeño. Ahora está más cerca de casa, en Gibraltar, donde defiende los colores del Lincoln FC y con el que ya ganó la liga y la Supercopa. «Perdimos la final de la Copa en penaltis, desafortunadamente», añade Nauzet. Estos días son especiales para él y su club, ya que juegan para pasar la eliminatoria de la Champions League que le mide al poderoso Qarabag. «En el partido de ida conseguimos adelantarnos, incluso pudimos ampliar la ventaja en el marcador pero no hicimos gol y contra equipos grandes sabes que las que van a tener ellos las aprovecharán. El gol llegó al final y queda un mal sabor de boca, pero el equipo compitió de tú a tú contra club que tiene un gran presupuesto y futbolistas de muchísimo nivel que en los últimos años son protagonistas en competiciones europeas. En la vuelta nos toca intentar imponer nuestro ritmo de juego, replegarnos y aprovechar las contras para remontar el 1-2. Es muy complicado ganarles y más remontarles pero en el fútbol no hay nada imposible», analiza el portero, que vive en España y cada día que toca entrenar cruza la frontera. Al mismo tiempo pone su mirada en el futuro. «Estoy estudiando para ser policía. Es complejo sobre todo por los viajes que tenemos que hacer. Empecé hace poco, unos meses y espero que cuando llegue el momento del examen aprobar. La vida del futbolista es muy corta y siempre hay que tener un plan ‘b’. Es algo a largo plazo, de momento me veo futbolista. Renové con este club al terminar la campaña pasada y espero cumplir el año. Mi vida ahora mismo es fútbol, gimnasio, vida sana y estudiar», apunta.

El exjugador del CDTenerife está siendo protagonista de un movimiento que avanza a un ritmo algo: la profesionalización del fútbol en Gibraltar. Poco sabemos del día a día en el Peñón pero el desarrollo de este deporte está haciendo que se cree una comunidad sólida alrededor del balón. «Estoy en un club profesional, con nutricionista, entrenadores para trabajo específico, lo mejores materiales y recursos y plataformas de vídeo para mejorar cada vez más. El estadio y las instalaciones se está mejorando y cada vez hay más gente involucrada. A los partidos pueden venir entre 800 y mil personas. Ojalá el camino siga y pronto haya más afición. Con la entrada de la selección en competición UEFA, la liga ha crecido». Tenerife en la mirada Pese a hacer casi diez años que salió de la Isla, Nauzet García tiene muy presente sus raíces futbolísticas. «Siempre que puedo veo los partidos del Club DeportivoTenerife, aunque a veces no puedo porque coinciden con los nuestros. Soy seguidor del equipo, tengo amigos allí. Esta temporada parece que están haciendo un buen proyecto, me gusta que le den valor a la cantera y que los chicos vean que pueden llegar al primer equipo. Espero en un futuro corto ver al club jugando en Primera y compitiendo con gente de la casa», concluye. La vuelta de la eliminatoria es el miércoles 19 a las 17:00. De no superarla, el Lincoln se enfocaría a nivel europeo en la Conference League y Nauzet García seguirá escribiendo su historia por los diferentes escenarios del viejo continente, o quizás más lejos. «No me cierro la puerta a nada, tengo 29 años y ya sé lo que es jugar en otros países», finaliza el cancerbero.