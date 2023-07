Dos años detrás de la licencia de actividad del Heliodoro Rodríguez López

Los trámites para la obtención de la licencia de actividad del Heliodoro Rodríguez López, por parte del CDTenerife, no comenzaron a principios de 2023, cuando entró en vigor la nueva Ley del Deporte, en la que se incluyó por primera vez la obligación de contar con ese documento para que los estadios puedan acoger partidos. Sí se agilizaron a partir de enero, después de que LaLiga advirtiera de la necesidad de tener ese permiso antes del comienzo del nuevo ejercicio, el 2023/2024. Pero, en realidad, todo empezó hace un par de años, a raíz de un primer aviso de LaLiga y de la confirmación de los dirigentes de la entidad blanquiazul de que la cancha carecía de ese documento.

Concepción Rivero, consejera de Deportes del Cabildo Insular hasta hace unas semanas, vivió desde dentro un proceso más complejo y largo de lo previsto que va camino de resolverse, una vez que la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife considere que el club, como usuario de la instalación, ha reunido todos los informes y certificados que hacen falta para poder sellar la licencia de actividad. La búsqueda de datos y papeles obligó a los técnicos del Cabildo a llegar a los más profundo de su archivo, dada la necesidad de rescatar pruebas técnicas de un estadio que será centenario en 2025. Todo un reto en el que las partes implicadas han ido superando obstáculos, pero no con la suficiente velocidad para que el Tenerife disponga del permiso definitivo antes del debut del equipo en la temporada 2023/2024, el 14 de agosto. Entretanto, el club podrá presentar ante LaLiga un título habilitante que le permitirá ganar tiempo y completar todas las gestiones. Este último paso se dará gracias a un mecanismo legal articulado por la gerencia de Urbanismo después de la reunión mantenida el pasado lunes con el Cabildo y el Tenerife.

Rivero apunta que, «por su antigüedad», el Rodríguez López es un estadio que no tenía «ni licencia de instalación ni de actividad», escenario del que partió «hace dos años» un club necesitado de la ayuda del Cabildo para responder ante Urbanismo, que será la encargada de sellar la licencia, en este caso. «Tuvimos que mirar los archivos desde que se construyó el estadio para revisar cada una de las obras que se realizaron desde que se abrió al uso público», indica sobre un proceso que tuvo la dificultad añadida de la ampliación de la búsqueda a diferentes áreas del Cabildo, dado que los asuntos del Heliodoro no dependieron siempre de Deportes. «Toda la documentación fue analizada. Se extrajeron y escanearon las actas de recepción, y se remitieron a la gerencia, pero no bastó», señala refiriéndose a la exigencia planteada por Urbanismo. Tampoco fue suficiente un informe redactado por Carlos Schwartz –arquitecto que ideó el crecimiento del Heliodoro y diseñó su actual estructura– con el que se demostró que todas las obras se habían realizado de acuerdo con la legalidad vigente en cada momento de su ejecución. «A Urbanismo no le bastaba con todo eso;quería un certificado de seguridad estructural, el análisis de cada uno de los elementos del estadio para saber si se cumplían la normativa actual y no la del momento de la ejecución de la obra», explica la exconsejera de Deportes del Cabildo Insular.

En el camino hubo incluso alguna tirantez por las dudas que surgieron sobre la responsabilidad que debía tener cada institución. Finalmente, el club asumió que era el que tenía que tramitar la licencia por ser el interesado en desarrollar la actividad, y no el Cabildo Insular, que adquirió en propiedad el Rodríguez López en febrero de 1970 para ayudar a un Tenerife ahogado por las deudas.

¿Por qué tardó tanto tiempo el club en solicitar el permiso?Rivero recuerda que «la normativa de actividades clasificadas no existía cuando se empezó a utilizar el estadio», de manera que el Tenerife no necesitó nunca tal documento para que se disputaran partidos de fútbol en su campo. «Pero LaLiga dijo que había que legalizar esa situación para poder desarrollar la actividad y el club comprobó que no tenía las licencias. Cuando se dieron cuenta, empezaron a mover papeles», continúa la jurista.

Ese movimiento se encuentra en el punto de elaboración de un certificado de seguridad estructural del estadio, trabajo que precisó de la contratación de una empresa encargada de realizar todas las comprobaciones y expedir un certificado. «Ahora mismo se está elaborando un análisis que certifique la seguridad estructural del estadio, que era lo que, entre otras cosas, pedía la gerencia de Urbanismo, porque quiere mirar cada uno de los requisitos del código técnico de edificación, si cumplen o no la normativa vigente», puntualiza.

En definitiva, los encuentros entre las tres partes han sido constantes en los últimos meses. «No solo ha estado presente la parte política, sino los técnicos de Deportes del Cabildo Insular y los de Urbanismo, e incluso los abogados y los técnicos del Tenerife», detalla Rivero sin pasar por alto el nivel de exigencia de esta gestión.

«El club ha aportado un conjunto de documentación detallado, y el Cabildo está ayudando», añade con el convencimiento de que «hasta que a la gerencia no le parezca suficiente, probablemente no otorgará la licencia». «El Cabildo está intentando ayudar en la medida de lo posible, porque es la institución que tiene los documentos de las obras realizadas», aclara. ¿Cuándo terminará el proceso? «Dependerá del resto de documentación que pida la gerencia», sostiene Concepción Rivero.