El Tenerife tendrá margen para tramitar la licencia de actividad del Heliodoro Rodríguez López

La reunión mantenida este lunes entre el CDTenerife, el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz, aclaró todavía más el camino para que el club no incumpla la nueva Ley del Deporte el 14 de agosto –día del primer partido en casa de la temporada 23/24– por jugar en un estadio que, de momento, carece de licencia de actividad. Los técnicos y los servicios jurídicos de la gerencia de Urbanismo del consistorio capitalino encontraron un mecanismo legal que le asegurará a la entidad deportiva el margen que necesita para completar el complejo procedimiento que le llevará obtener el permiso definitivo de uso de la cancha. No será para cada jornada de Liga, sino hasta que se selle la licencia.

Se trata de la solución más fiable y práctica posible, aseguran las tres partes involucradas después de meses de trabajo y de agilizar las gestiones en los últimos días. Solo falta que LaLiga acepte esta medida, algo de lo que no dudan los dirigentes del Tenerife, en función del intercambio de información que se ha ido produciendo con una patronal que no hace sino velar por el cumplimiento de una Ley que se aprobó en diciembre de 2022 y que incluye, entre otras cosas, la novedosa obligación para los clubes de contar con la licencia de actividad de los estadios en los que se desarrolla la competición. El Rodríguez López no la tiene porque nunca fue necesario para que se celebraran los partidos del Tenerife. Hasta ahora. La exigencia de LaLiga parte de la renovada Ley del Deporte. Se trata de un requisito más que todos los equipos tendrán que presentar antes del comienzo de la temporada 23/24.

El Tenerife está en ello. Tardará unos meses en recibir la licencia de actividad, porque se trata de un proceso complejo, pero sí le ofrecerá a la patronal una garantía avalada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de que se están dando los pasos adecuados. A LaLiga le valdrá con un título habilitante, una autorización que finalmente no tendrá que renovarse con vistas a cada partido, tal como llegó a plantearse como solución de emergencia, sino que estará en vigor el tiempo que duren los trámites de la obtención del permiso definitivo, una vez que se redacten los informes técnicos por parte de los encargados del Cabildo, el club recopile toda la información e incluso se realicen algunas obras de mejora en la instalación.

El «mecanismo» de desbloqueo

El visto bueno a la licencia de actividad lo dará la gerencia de Urbanismo, en cuyas manos también está ahora la articulación de una solución temporal que se ha ido encaminando casi a contrarreloj gracias al esfuerzo de las tres partes. «Las tres instituciones nos empezamos a reunir desde enero», comentó a este periódico la responsable de Urbanismo, Zaida González, refiriéndose a los contactos entre el club, como usuario del estadio, el Cabildo, por ser el propietario, y el Ayuntamiento del municipio en el que está situada la cancha. El resultado de todo este trabajo, principalmente a raíz de los encuentros del viernes y de ayer, ha sido la activación de «un mecanismo legal, establecido en la normativa, que va a permitir ampliar el plazo para que el club aporte toda la documentación de la tramitación de la licencia de actividad definitiva, en coordinación con el Cabildo, y pueda empezar la Liga el 14 de agosto con normalidad en el Heliodoro».

Aunque queda poco más de un mes para que se abra el telón para el equipo de Asier Garitano, en el duelo en casa contra el Real Oviedo, en Urbanismo están convencidos de que el «mecanismo» elegido se desarrollará «en tiempo y forma» para que nada falle. «Se van a cumplir los trámites para que se puedan jugar los partidos en casa», remarcó González justo después de asistir a una «reunión tranquilizadora», en la que se definieron los procedimientos de «comunicación y la solicitud de plazos»convenientes. «Ahora, el club le va a transmitir a LaLiga que hay un mecanismo que servirá para ampliar los plazos», apuntó Zaida González con la sensación de que el tramo más difícil de la gestión ya se ha superado, dado que el club va a contar «un título habilitante» para que el estadio esté «operativo» en cada partido. Este permiso estará en vigor«el tiempo que se tarde en entregar toda la información que hace falta para obtener la licencia definitiva», confirmó antes de remarcar un mensaje de «tranquilidad» dirigido al tinerfeñismo. «No habrá ningún problema; el mecanismo, en base a todo lo que se ha presentado, se puede realizar», afirmó. «La cuestión es que los aficionados pueden estar tranquilos porque el Tenerife va a poder comenzar la competición en casa el 14 de agosto, tal como estaba previsto», dijo antes de destacar la «continuidad» que ha existido en la gerencia de Urbanismo, coincidiendo con el desarrollo de todo este proceso.