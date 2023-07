El Tenerife asegura el desarrollo normal de la temporada en casa

En el CD Tenerife están seguros de que la temporada 23/24 se desarrollará con normalidad en casa, que no incumplirán la Ley del Deporte aprobada en diciembre de 2022 por no tener la licencia de actividad para la disputa de partidos en el Heliodoro Rodríguez López. Saben que no dispondrán de ese documento a corto plazo. Se trata de una gestión compleja que durará meses. Pero ya han activado el plan B, consistente en la petición de un título habilitante, es decir, permisos provisionales para cada encuentro en casa. A día de hoy, el club no tiene ni la licencia ni el consentimiento temporal, pero no dudan de que el tiempo que falta hasta el inicio de la competición –14 de agosto ante el Real Oviedo– será suficiente para que la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife expida el título habilitante que sería presentado ante LaLiga para que se pueda jugar el citado partido sin incumplir la Ley.

El club, el Cabildo Insular, que es el propietario de la instalación, y el Ayuntamiento, mantuvieron el pasado viernes una reunión en la que se definió la pauta a seguir para garantizar una solución de urgencia, hasta que se complete el proceso de obtención de la licencia. A renglón seguido, los responsables de la entidad deportiva informaron a LaLiga, que es la encargada de velar por el cumplimiento de la Ley en este apartado.

¿Por qué ahora? A efectos del cumplimiento de la nueva Ley del Deporte, que está vigente desde el 30 de diciembre de 2022, no debería haber diferencias entre el partido que se jugó en el Heliodoro el 20 de mayo ante el Burgos y el que tendrá lugar el 14 de agosto contra el Oviedo en el mismo campo. LaLiga, que es la encargada de cuidar que ninguno de sus clubes asociados se salte las normas, establece el inicio del ejercicio 23/24 como punto de partida para que sea obligatorio tener la licencia de actividad de los estadios. Lo mismo que, como cada verano, solicita la aprobación de los presupuestos o la notificación de los cambios en los órganos administrativos, ahora añade este documento, un requisito más que nadie puede pasar por alto. ¿Qué pasaba antes? No era necesario tener ese documento. No se exigía. Se daba por hecho que un campo de fútbol estaba para eso, para jugar partidos de fútbol. De hecho, casi ningún club tenía la licencia de actividad. Entre ellos, el Tenerife. Las prioridades estaban centradas en diseñar las plantillas, cuadrar los presupuestos, generar ingresos... La licencia no era necesaria. Lo empezó a ser hace un par de años, cuando LaLiga avisó de lo que iba a pasar. Ahí, la entidad blanquiazul comenzó a moverse con el inconveniente de la coincidencia con la pandemia del Covid. La entrada en vigor de la nueva Ley elevó el nivel de exigencia para los clubes que tenían este asunto pendiente. Ahí empezó la verdadera cuenta atrás para solucionar el asunto. Y el consejo de administración entrante, con Paulino Rivero al frente y Santiago Pozas en el cargo de director general, agilizó las gestiones haciendo un frente común con el Cabildo y el Ayuntamiento. Las reuniones en los tres últimos meses han sido relativamente frecuentes, incluso con los cambios producidos en algunas instituciones en las elecciones de mayo. La voluntad siempre fue la misma, la de adaptar el Heliodoro Rodríguez López a la normativa actual. La pauta, tratar este problema con máxima prioridad.

Plazos. No hay una fecha concreta, ni siquiera aproximada, que sirva como referencia para saber cuándo se concederá la licencia de actividad. Pasarán meses. En el mejor de los casos, todo estará regulado a finales de 2023, pero lo normal es que se cruce la meta en el primer semestre de 2024. Por eso es tan necesaria la obtención del título habilitante. De momento, partido a partido, como si se solicitara para cualquier otro espectáculo; un concierto, por ejemplo.

El papel de LaLiga. El Tenerife ha ido informando a LaLiga sobre sus movimientos, sobre todo tras la estrategia elegida con el Cabildo y el Ayuntamiento el pasado viernes, es decir, la solución alternativa del título habilitante hasta que se obtenga la licencia. La entidad que organiza la competición prefiere lo primero, porque es lo se ha establecido en la Ley del Deporte, pero le valdría la segunda opción.

¿Quién debe dar el paso? Es el Tenerife, como usuario de la instalación, el que tiene que pedir la licencia de actividad. Lo hace a la gerencia de Urbanismo del municipio en el que esté ubicado el estadio, o sea, Santa Cruz de Tenerife. El consistorio, a su vez, solicita una serie documentos en los que entran contenidos estructurales y arquitectónicos. Es entonces cuando participa el Cabildo Insular, que es el propietario de la instalación. De ahí que las tres partes estén involucradas. Hay equipos que se enfrentan a gestiones un poco más sencillas, dado que juegan en estadios municipales y no dependen de una tercera institución. De todos modos, los dirigentes del Tenerife no tienen la menor pega de la respuesta de los responsables del Cabildo y el Ayuntamiento, y tampoco de los técnicos que trabajan con los informes.

¿Qué se pide? Desde el punto de vista arquitectónico, el Tenerife necesita presentar un estudio de la estabilidad estructural del estadio y otro de la adecuación al código técnico. La dificultad reside en recopilar los datos necesarios de un campo que está cerca de cumplir 100 años y que ha tenido varias remodelaciones, con sus respectivos códigos técnicos. Se redactó uno en 1986, otro en 1992, el siguiente en fechas más cercanas... Los técnicos están ahora en la fase de ordenar todas estas etapas y documentarlas. El Cabildo ya ha contratado el estudio estructural, cuyo plazo de ejecución es de tres meses. En ese proceso se ha ido intercambiando documentación, se ha ido recopilando la que pide el Ayuntamiento, se han digitalizado los registros más antiguos... En resumen, una labor compleja y minuciosa que, además, incluirá la necesidad de realizar obras de mejora en el Heliodoro. Algunas ya están programadas y otras se irán añadiendo a medida que se vayan descubriendo carencias puntuales, sujetas a la obtención de la licencia de actividad.

Garantía de seguridad. El hecho de que el Rodríguez López no tenga licencia de actividad para que se jueguen partidos, no significa que no reúna las condiciones mínimas de seguridad. La diferencia entre la temporada que viene y todas las anteriores está antes no existía una Ley que obligara a los clubes a tener la licencia. Desde el arranque del nuevo ejercicio, sí será imprescindible. En esa carrera hay equipos que pudieron adelantar la tarea, otros que lo han tenido un poco más fácil –por jugar en estadios más modernos, por ejemplo– y algunos, como el Tenerife, a los que les está costando más.

Desenlace. Los dirigentes del Tenerife no se ven en el escenario de llegar al 14 de agosto, día del debut liguero en casa ante el Oviedo, sin la licencia de actividad –que ya está descartada a corto plazo– ni el título habilitante. No se ven ahí, incumpliendo la Ley del Deporte, porque sostienen que es factible presentar el requisito mínimo a LaLiga, el permiso provisional. Fuentes del club aseguran que un teórico fallo en la gestión no se ha planteado en las conversaciones con los representantes de LaLiga, cuyo régimen sancionador está preparado para otros asuntos. Lo que queda es que el plan se desarrolle sin inconvenientes, dentro del camino más rápido, el del título habilitante. En ello se han volcado también el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo Insular. Además, en el Tenerife han encontrado en la patronal la voluntad de colaborar, siempre que los planteamientos sean convincentes y estén respaldados por instituciones como el Cabildo Insular y el Ayuntamiento, como pasa con el Tenerife. En esa línea, en el club apuntan que LaLiga está abordando cada caso de manera individual, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno y no metiéndolos todos en el mismo saco, aunque, en definitiva, el resultado sea el mismo, el cumplimiento de la nueva Ley. Si se produjera una situación extrema, de vacío total, se entraría en un nivel de negociación diferente, siempre tratando de que la temporada se desarrolle con normalidad en el Heliodoro, en este caso. Con todo esto, en el Tenerife entienden que el partido de la primera jornada de la Liga 23/24 se va a disputar en el lugar previsto, el Rodríguez López, y en la fecha designada, el lunes 14 de agosto. Se transmite el mensaje de que hay garantías de que no surgirá ningún problema. Y aunque LaLiga todavía no ha aprobado nada, ya que tuvo conocimiento el pasado viernes de la decisión del Tenerife de pedir el título habilitante, en las oficinas del Rodríguez López sostienen que se trata de una alternativa momentánea que encaja en lo que demanda la patronal. A todo esto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian el encaje de la operación, pero también confirman que se trata de la alternativa más conveniente.