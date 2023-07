«Es un problema de formalidad», apunta el experto José Antonio Duque

José Antonio Duque, licenciado en Derecho y exsecretario general del Cabildo de Tenerife, considera que «no habrá ningún problema» para que el Heliodoro Rodríguez López acabe teniendo su licencia.

«Es un problema de formalidad», sostiene el especialista refiriéndose al contenido específico de la nueva Ley del Deporte «para evitar problemas en el desarrollo de los espectáculos», sobre todo de seguridad. «La ley del Deporte exige expresamente que se tenga concedida la licencia de actividad, que es algo que no tiene el estadio del Tenerife, pero no es por ningún problema, sino porque antes no se pedía», explica Duque sobre una instalación «que no tiene ningún inconveniente» que ponga en peligro el éxito de esta gestión.

Desde su experiencia, insiste que se trata de «una cuestión puramente formal» relacionada con la exigencia de la Ley del Deporte de que «las instalaciones en las que se practique un deporte tengan licencia de actividad», documento del que carecen varias canchas, no solo el Rodríguez López. «No la tienen ni este estadio ni muchos otros», sospecha Duque.

Con todo esto, el Tenerife avanza en un «procedimiento bifronte» por la dependencia de otras dos instituciones. «No lo resuelve una administración, sino que lo hacen dos: lo hace el Ayuntamiento después de que el Cabildo redacte un informe favorable», aclara.

Desde su perspectiva, los pasos están claros, en resumidas cuentas. «Hará falta un informe de la unidad competente del Cabildo de Tenerife para que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia que se necesita, y no habrá ningún problema para que se otorgue», remarca José Antonio Duque, convencido de que el Rodríguez López «se construyó con una licencia y reúne todas las condiciones necesarias desde todas las perspectivas en cuanto a seguridad y presencia de espectadores».