Se acabaron las vacaciones. El CD Tenerife 23/24 echó a andar ayer. Un grupo de jugadores de la plantilla realizó los exámenes médicos en las instalaciones de Hospiten Rambla, como es habitual, y posteriormente pisaron El Mundialito para el primer entrenamiento de la pretemporada. Hoy, el segundo grupo de futbolistas realizarán las pruebas y ya a partir del sábado, Asier Garitano comenzará a implantar su idea de trabajo de cara a las próximas cinco semanas. Una pretemporada que se prevé exigente y que se dividirá entre Tenerife y la localidad alicantina de El Albir.

La vuelta de Ángel. El delantero tinerfeño y gran animador del mercado de fichajes estuvo en la mañana de ayer en Hospiten Rambla para pasar el reconocimiento médico. Junto a él, otro de los nuevos que se pudo ver fue Fer Medrano, que llega desde el Celta de Vigo B. Los nuevos se mezclaron con figuras de peso dentro del vestuario blanquiazul, como por ejemplo el capitán Aitor Sanz y el centrocampista Álex Corredera.

Primer entrenamiento. No quiere perder el tiempo Asier Garitano y el técnico dirigió la primera sesión en El Mundialito tras las pruebas médicas. En ella, los jugadores presentes realizaron ejercicios de activación con movilidad y acciones técnicas. Posteriormente se llevaron a cabo los clásicos rondos, acciones combinativas y posesión de balón en espacio reducidos. Todo ello respaldado por el buen ambiente, ilusión y la alegría que genera el primer día. A lo largo de la temporada, el CD Tenerife se instalará en la nueva Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, en lo que se espera que sea una mejora en las condiciones de entrenamiento y preparación para los deportistas, cuerpo técnico y profesionales en las distintas parcelas del club.

Amistoso en el Sur. Los futbolistas blanquiazules jugarán dos partidos antes de viajar a Alicante. Contra el Marino, el 19 de julio en el Estadio Antonio Domínguez a partir de las 20:00 y contra el Mensajero palmero, en la Ciudad Deportiva de Geneto el 22 de julio a las 11:00. Tras el periodo de entrenos y partidos en la Península, el equipo volverá para disputar un encuentro más antes de comenzar la temporada. Será ante el Villarreal B, en el campo de Los Cuartos de La Orotava con motivo de la final del Trofeo Teide.

Plantilla al 90%. Uno de los puntos que en principio parece a favor que tiene el CD Tenerife con la mayoría de sus rivales es que a estas alturas ya cuenta prácticamente con toda la plantilla. A falta solo de dos incorporaciones como mínimo, la secretaría técnica encabezada por Juan Guerrero y Mauro Pérez ya han firmado a cinco refuerzos. En un club que por norma general esperaba a la última quincena del mercado para realizar, por lo general, los fichajes que se sumaban al proyecto para marcar la diferencia, en esta ocasión el trabajo está hecho. Ha ayudado la situación contractual de la plantilla, que permite que Asier Garitano cuente con un grupo formado por jugadores que se conocen bien desde hace tiempo.

El capitán del CD Tenerife Aitor Sanz fue el encargado de decir las primeras palabras de la pretemporada y en ellas mostró la ilusión de comenzar que tendría un juvenil. «Tengo la alegría de disfrutar una temporada más del fútbol, de este club, su afición y del estadio», dijo. El madrileño renovó por un curso y será pieza clave dentro y fuera del terreno de juego. Tras las salidas los últimos años de Suso Santana, Dani Hernández y Carlos Ruiz, Aitor es la referencia para el aficionado blanquiazul. «Lo que me mueve en esto es venir, pisar la pretemporada y tener ganas de arrancar para ver hasta dónde podemos llevar al equipo y superarnos cada año. Voy a dejarme la piel cada día en el trabajo para ganar partidos y esa ilusión que tengo la trasmitiré a mis compañeros. El club está haciendo un gran trabajo no solo en lo deportivo sino también en lo social. La cosa tiene buena pinta, pero esto empieza el 14 de agosto contra el Real Oviedo. Ahora hay que centrarse en las cinco semanas de pretemporada. La gente se está empapando de la ilusión que todos tenemos y cuanto más gente se abone es mejor para todos. Venimos de disfrutar hace dos temporadas de un momento épico aunque no conseguimos el ascenso y la intención es repetir momentos así», explicó el centrocampista en declaraciones a los canales de comunicación oficiales del club.

Temporada exigente. El jugador conoce la Segunda División como la palma de su mano y sabe de la dificultad de una competición que tiene como ingrediente principal la igualdad entre todos los equipos que participan en ella. «Los tres que bajan de Primera siempre tienen un punto extra por la capacidad económica. Luego están los que se quedaron sin subir y ya vemos otros equipos que se están reforzando muy bien. Será una campaña muy dura, es una categoría que parece una maratón. Hay que ir poco a poco, pero sin menospreciar a nadie porque cualquier rival te puede sacar los colores. Tenemos que apretar los dientes en cada entrenamiento y a partir de ahí competir», comentó Sanz.

El equipo. «Tenemos ahora unas semanas bastante intensas, con bastante carga de trabajo y un stage en la Península. Nos va a servir para ponernos a punto, conocernos, coger la idea que tenga el nuevo entrenador, tanto de trabajo como de juego y llegar al día 14 lo mejor posible para arrancar la liga con una victoria, que es el objetivo que tengo en la cabeza», afirmó Aitor. El jugador de 38 años cumplirá en esta 23/24 su undécima temporada con el escudo del Club Deportivo Tenerife en el pecho, desde que llegó en 2013 procedente del Real Oviedo. Se ha convertido en uno de los jugadores con más partidos con el club tinerfeñista, un total de 338. Solo con más participaciones que él está el grancanario Toño Hernández (385) y Alberto Molina, la leyenda blanquiazul que jugó 413 en las décadas de los 60 y 70.

Un todoterreno. Pese a su edad y haber pasado por una lesión que le apartó de los terrenos de juego en el curso 18/19, Aitor Sanz se presenta el primer día como una de las piezas importantes en el esquema de Asier Garitano. Su rendimiento desde que llegó a la Isla es notable, lo que le ha llevado en cada campaña ser uno de los jugadores con más partidos jugados. En la 13/14, la de su debut, participó en 34 partidos de liga. El curso pasado lo hizo en 37, en el camino, en la que menos sumó fue la 17/18, con 28 y la lesión mermando su rendimiento.