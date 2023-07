Tras disputar 34 partidos y hacer cinco goles con Atlético B en Segunda RFEF, el canterano está preparado para sumar minutos de calidad en la plantilla que dirige Asier Garitano. Ya estuvo presente en la pretemporada pasada con Luis Miguel Ramis y ha debutado en partido oficial con el primer equipo, pero ahora quiere convencer y quedarse. Ethyan González tendrá que competir con Jorge Padilla por un puesto entre los mayores, o al menos ese es la idea que tiene la secretaría técnica a día de hoy. La pretemporada dictará sentencia.

"Mi plan es convencer al nuevo entrenador. Una vez que pase los reconocimientos médicos y analíticas estaré preparado para comenzar la nueva temporada. Mi principal objetivo es quedarme. Tengo ganas e ilusión. Yo iré a por ello", declaró el delantero en Radio Club. Sobre el mercado de fichajes y al ser preguntado por sus compañeros en la delantera, reconoció que "he coincidido con Ángel Rodríguez y es un gran referente para seguir. En mi caso, en estos días, las posibles ofertas están en manos de mi representante. Yo espero que llegue lo mejor para mí y estoy seguro que así será si sigo trabajando".

Atlético de Madrid. El buen rendimiento que tuvo Ethyan la campaña pasada en el equipo colchonero le valió para dejar un buen sabor de boca entre los dirigentes y también vivir la experiencia de entrenar con el primer equipo en varias ocasiones.

"He aprovechado cada minuto que he jugado y también los entrenos con el primer equipo. Al final es trabajar con los mejores de Europa. A nivel personal me voy del Atlético de Madrid contento. El equipo me recibió muy bien, como si llevase mucho tiempo allí. Ha sido un año bueno y especial para mí", dijo el canterano, que se dio cita en el campus de la Fundación Pedro Rodríguez, que se desarrolla estos días en el campo de fútbol Perico Vargas (El Rocio). "Ya empieza la guerra, venimos de disfrutar de las vacaciones pero he estado entrenando para llegar bien al inicio de la pretemporada. Estoy encantadísimo de aportar mi granito de arena para que los niños vean que tienen que trabajar día a día, he pasado una mañana muy divertida. Me veo muy reflejado en ellos porque he pasado por esta etapa y ver sus caras de ilusión me da motivación para seguir trabajado", concluyó Ethyan González.

Jorge, la alternativa. El puesto de tercer delantero parece que tendrá acento canario. En el club ahora mismo no se contempla realizar ningún refuerzo en la zona ofensiva. Ángel Rodríguez, Enric Gallego y Ethyan o Jorge Padilla. Este último consiguió el ascenso con el Racing de Ferrol a Segunda División. Disputó minutos en 17 partidos e hizo un gol. Esta experiencia le ha servido para ganar confianza y vivir en un escenario de alta competición. Ahora tiene en mente el mismo objetivo que su compañero Ethyan, que comience la pretemporada y trabajar desde el minuto uno por un sitio en la primera plantilla tinerfeñista.