El CD Tenerife contacta con el centrocampista Bodiger

El CD Tenerife sigue trabajando para reforzar su plantilla. Tras la llegada de cinco refuerzos, la secretaría técnica liderada por Juan Guerrero y Mauro Pérez pone el foco en sumar un central y un centrocampista al plantel. En la medular, el francés Yann Bodiger es el mejor colocado a día de hoy para llegar a la Isla. Desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López se ha enviado a su agencia de representación una oferta por dos temporadas. Ahora queda esperar que sea aceptada y la posterior desvinculación del futbolista, que tiene contrato con el Granada CF hasta junio de 2024. No es la única opción para esa posición pero sí la que más gusta en el club tinerfeñista, que también tiene presente otro frente, como el del canterano del Real Madrid Dotor, en lo que es una negociación más compleja y con otros equipos, hasta de Primera, trabajando para incorporar a su plantilla a una de las perlas de La Fábrica.

La negociación. Ahora en el CD Tenerife esperan respuesta. Al tener contrato en vigor todo pasa porque Bodiger se desvincule del Granada de forma cordial, ya que el club tinerfeñista no está dispuesto a realizar una oferta por su traspaso. En el equipo andaluz, que ascendió la temporada pasada a Primera, no ven con malos ojos su salida. Para el centro del campo, el entrenador nazarí Paco López, tiene en plantilla a Petrovic, Sergio Ruiz y Víctor Meseguer. Además, la hoja de ruta del técnico en el mercado de fichajes pasa por incorporar a dos jugadores más para esa posición, por lo que alguno de la lista tendrá que salir. En el Tenerife no presionan pero no esperarán hasta el último tramo del mercado de fichajes por esta opción, así que es una cuestión de días saber si el francés vestirá la camiseta blanquiazul el próximo curso.

Un todoterreno. Bodiger destaca por su capacidad de trabajo, presión para robar el balón y dar equilibrio al juego de su equipo. Es un futbolista que llegaría para alternar con Aitor Sanz y acompañar a Álex Corredera, aunque si el entrenador Asier Garitano lo quisiera podría formar un doble pivote de contención con él y Aitor. Su esfuerzo en mejorar pasa por la toma de decisiones con el balón en los pies. En Granada no llegó a ser indiscutible en el once desde que llegó pero si ha tenido protagonismo con dos entrenadores, Karanka y Paco López. De los 32 partidos en los que tuvo minutos, 26 de ellos lo hizo como titular y completó quince. Por lesión se quedó fuera seis partidos y otros dos no jugó por sanción. Antes, en el Cartagena, donde jugó cedido en la 21/22, se fue hasta los 39 encuentros jugados e hizo cuatro goles. El Toulouse francés, Córdoba, Cádiz CF y Castellón han sido sus otros equipos.

La medular blanquiazul. De cerrar su llegada, el CD Tenerife tendría a los cuatro jugadores que necesita para cerrar la demarcación de doble pivote. El club renovó a Aitor Sanz y Álex Corredera y mantiene la apuesta firme por Javi Alonso. Mientras, siguen trabajando para encontrar un equipo que quiera incorporar a su plantilla a Pablo Larrea y José Ángel Jurado. Los dos tienen cartel en Segunda y no da la sensación que sea complicado. Para el doble pivote Asier Garitano tendrá alternativas en caso de urgencias. Por ejemplo Teto o Sergio González, que comienza la temporada como central pero que ha demostrado que puede sumar minutos en el centro del campo.