El presidente del CD Tenerife Paulino Rivero sigue realizando gestiones con los clubes de Tenerife a través de convenios que fortalecen las relaciones entre el representativo y el resto de equipos de la isla. Ayer, estuvo en el campo Antonio Yeoward para firmar este acuerdo con el UD Longuera-Toscal. Tras el acto, atendió a los medios de comunicación presentes y valoró el estado actual de la plantilla. «Ahora mismo tenemos el 90% del grupo del año pasado. Hacía falta algunos refuerzos y estamos contentos con los que han venido. Lo normal sería dos fichajes más. Un medio y un central. También podría llegar un jugador para la banda pero dependerá de las salidas que se den», dijo el presidente Rivero, que también habló de la llegada de Ángel Rodríguez. "Es un fichaje deseado por todos casi de manera unánime".

Sobre las posibles salidas, Paulino dirige al resto de equipo a las cláusulas de los futbolistas que tiene Asier Garitano en plantilla. "Nuestro objetivo no es vender, es reforzarnos para estar con los mejores equipos. No habrá ventas si no es porque vienen y pagan la cláusula", declaró.

Orgullo de pertenencia. Rivero pudo ver en primera persona el entusiasmo que hay con el proyecto 23/24 en el campo de la UD Longuera-Toscal. "Estamos creciendo y hay más demanda por parte de los clubes de la Isla para acercarse a nosotros. La dinámica es positiva y eso nos va a ayudar a seguir creciendo en credibilidad, en cercanía y en apoyos. Las sensaciones son muy buenas y la aproximación del Tenerife a todos los rincones de nuestra isla ya es una realidad". Por último, hizo una valoración sobre la campaña de abonados, que ya supera las 5.000 altas. "La gente está respondiendo. Nosotros estamos poniendo todos los medios que están a nuestro alcance para ser una entidad mucho más cercana, empática, más sólida y más creíble con la sociedad de Tenerife", dijo.

"Ángel nos hará competir mejor"

El presidente del CD Tenerife Paulino Rivero se mostró ilusionado con la incorporación de Ángel Rodríguez, uno de los movimientos con más repercusión de lo que va de mercado de fichajes en Segunda. "La pega que le pueden poner algunos es su edad, que es 36 años. Hoy en día, con 38 y 39 se puede competir al máximo nivel. Ángel nos hará competir mejor y puede ser ese futbolista determinante. Ha tenido muchas novias pero ha elegido volver a su tierra. Tanto en el club, como los medios de comunicación y nuestra afición piensan que es una gran incorporación. Ahora le deseamos lo mejor", comentó Rivero.