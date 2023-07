Mo Dauda se quiere quedar en el CD Tenerife

El CD Tenerife ha sido de los clubes de Segunda que ha tenido las cosas más claras de cara al mercado de fichajes de verano. Llegó con casi todo el trabajo hecho al inicio, con hasta cuatro incorporaciones anunciadas hasta ahora. La del delantero Ángel Rodríguez, los centrocampistas Roberto López y Álvaro Romero y la del portero Tomeu Nadal. En el plan de la dirección deportiva dirigida por Juan Guerrero y Mauro Pérez no está presente la salida de ningún jugador importante de la actual plantilla. Sin embargo, quedan semanas de movimientos entre los planteles de la categoría y el club tinerfeño hará algún refuerzo más. A partir de ahí y como solución para ajustar el límite salarial podría salir Mo Dauda. El jugador no quiere despedirse de la Isla y tiene como objetivo en la campaña 23/24, demostrar un mejor rendimiento que el curso pasado. Su temporada estuvo marcada por los problemas físicos que sufrió, lo que no le permitió tener la continuidad deseada. Aun así hizo cuatro goles en 27 partidos de Liga y dejó detalles de ser un jugador, que si las lesiones le respetan, podría ser determinante para Asier Garitano.

Mo Dauda, que llegó como cedido el curso pasado desde el Anderlecht, cumplió durante la campaña 22/23 las cláusulas por la que pasó a ser propiedad de la entidad tinerfeñista por tres temporadas más. El futuro del ghanés dependerá de los refuerzos. Si llega un extremo, un medio y un defensa central, el club trabajaría en convencer al africano para una salida a modo de cesión. Equipos interesados. No tendría problemas el CD Tenerife en encontrar un equipo para el extremo. Llegó como uno de los destacados de la categoría, tras su temporada en el FC Cartagena, con el que firmó nueve goles y una asistencia en 35 partidos de Liga. El propio Cartagena estaría muy pendiente de lo que ocurra en los próximos días para recuperar. No es el único club. El Real Oviedo y el recién descendido Elche CF también están a la espera, según apunta el experto en el mercado de fichajes Ángel García. Andrés Martín. Y es que el jugador del Rayo Vallecano sigue siendo un deseo para la dirección deportiva tinerfeñista. Su polivalencia, puede jugar en la banda o hasta de segundo delantero, y su pasado en el club, al que llegó cedido hace dos campañas, lo convierten en un refuerzo que si bien no es una prioridad, desde las oficinas del Heliodoro Rodríguez López consideran que su llegada daría un salto de calidad a la ofensiva blanquiazul. Su posible llegada tendría que ver directamente con el futuro de Mo Dauda. Otras salidas. Los esfuerzos de la secretaría técnica blanquiazul se centran en encontrar un destino a los centrocampistas Pablo Larrea y José Ángel Jurado. Su rendimiento el curso 22/23 no fue el esperado y el CD Tenerife les busca equipo a dos jugadores que tienen contrato con la entidad blanquiazul hasta junio de 2024. Guerrero y Mauro Pérez trabajan en incorporar a un centrocampista de corte defensivo y completar así la nómina de medios con Aitor Sanz, Álex Corredera y Javi Alonso. Al mismo tiempo, en la carpeta de salidas están los nombres de Rubén Díez, que podría reforzar al Castellón de Primera RFEF, el de los porteros Javi Díaz y Víctor Méndez, y la de los canteranos Félix Alonso, Thierno, Yeremy Socorro, David Rodríguez, Jorge Padilla y Ethyan. En el caso de los dos últimos, delanteros, Asier Garitano tiene pensado dar la oportunidad de quedarse con uno y dar luz verde a la salida como cedido del otro. La pretemporada será clave en esta decisión. De este modo, la delantera estaría formada por Ángel Rodríguez, Enric Gallego, Elady y Padilla o Ethyan.