La enésima oportunidad para la cantera del CD Tenerife

En forma de presencia casi obligatoria hasta que aterricen los fichajes restantes ya en el tramo final del verano, o bien a modo de necesaria confianza en el trabajo que se hace en las categorías inferiores, lo cierto es que cada verano el CD Tenerife -como sucede en prácticamente todos los clubes profesionales- tira de su cantera para hacer más llevaderos y productivos los entrenamientos de pretemporada.

Esta vez, en el arranque del trabajo de preparación del curso 23/24, la nómina se amplía a diez jóvenes. La gran cuestión, a tenor de lo sucedido en las últimas temporadas es: ¿logrará alguno de ellos, una vez superado el periodo estival, abrirse hueco entre los profesionales?

Este sábado el CD Tenerife ha dado a conocer la nómina de jugadores no profesionales que primero, desde el día 6, pasarán los pertinentes reconocimientos médicos, y luego se pondrán a las órdenes de Asier Garitano. Serán un total de 10 los integrantes del área de fútbol base blanquiazul que al menos durante unas semanas tendrán los mismos deberes y derechos que los deportistas pertenecientes al plantel chicharrero de Segunda División.

La aventura estival, sin embargo, no será nueva para varios de ellos. Así, repetirán, como ya hicieran en algunos años atrás, David Rodríguez, Alassan y Dylan Perera, que posteriormente alternaron su trabajo con el primer equipo con apariciones más constantes y habituales con el filial. Tampoco será una experiencia novedosa para Yeremy Socorro, Ethyan González y Jorge Padilla, todos ellos presentes en más de una pretemporada con los grandes, pero que, por uno u otro motivos, no han superado el corte de mediados de agosto. Así, los tres fueron cedidos este pasado ejercicio al Antequera CF, al Atlético de Madrid B y al Racing Club de Ferrol respectivamente.

En parecidas circunstancias se encuentran otros dos blanquiazules. Por un lado Dani Selma, que si bien no estuvo presente en el día a día de los albores de la 22/23, sí se convirtió en un habitual, en los meses posteriores, a las órdenes de Luis Miguel Ramis. El valenciano, fichado inicialmente para el filial, acabó teniendo presencia testimonial en cinco partidos de Segunda, en los que acumuló 29 minutos. Además, Pablo Hernández también estuvo presente en no pocos entrenos dirigidos por el preparador tarraconense, que llegó a convocar al tinerfeño en la visita al Ibiza y en el duelo contra el Málaga en el Heliodoro. No logró debutar de manera oficial.

Sí se estrenan de manera absoluta en una pretemporada blanquiazul otros dos jugadores, ambos comprometidos con el club isleño en estas últimas semanas. Son los casos del portero tinerfeño Moha Ramos y del defensa valenciano Loïc Williams, que este último ejercicio militaron en la UD Las Palmas Atlético y CD Atlético Paso respectivamente.

Nuevo o no en estas lides, y ya sea por necesidades del guion o bien por méritos propios, lo cierto es que esta decena de jugadores que arrancarán el curso 23/24 bajo el paraguas de Asier Garitano tendrán la opción de romper con una tendencia muy marcada en estas últimas campañas. Casi una especie de maldición que acaba alejando a prácticamente la totalidad de los canteranos de una destacada cuota de protagonismo dentro del primer equipo.

Un listón que ha resultado ser tan infranqueable como desolador para los jugadores de cantera en estas campañas más recientes. Sin embargo, esta dificultad se contrapone con un ejemplo esperanzador, el de Alberto Martín Teto. El centrocampista isleño ya estuvo en la pretemporada de 2021, y aunque tuvo presencia en varios amistosos estivales, luego ni llegó a debutar en Segunda. La situación se repitió hace algo menos de 12 meses, pero esta vez su irrupción fue total. No solo en el calendario de preparación, sino ya dentro de la competición oficial.

Teto salió desde el banco en las cinco primeras jornadas, y ya a la sexta elevó su rol al de titular, con el añadido de lograr un tanto en el triunfo contra el Málaga en el Heliodoro (3-1). Ya nuevo referente para la grada, el interior derecho isleño solo vio truncada su regularidad por culpa de varios problemas físicos que le dejaron fuera de combate entre el final de la primera vuelta y el inicio de la segunda. Aún así, Teto acumuló, en 36 encuentros ligueros, 1.882 minutos. Solo otros 11 jugadores estuvieron más tiempo en el campo que él.

Es, el de Alberto Martín, el mejor y más cercano espejo para los 10 canteranos que se pondrán ahora a las órdenes de Asier Garitano. El ejemplo ideal para romper, por fin, con una dinámica que ha impedido que el primer equipo se haya nutrido apenas, en estos últimos años, de la impronta de los que vienen desde abajo.

Javi Alonso, asentado desde hace tiempo entre los grandes, aunque no de manera tan rutilante e inmediata como lo ha hecho Teto, es otro modelo en el que fijarse. El adejero ya promocionó con los profesionales en el verano de 2017, cuando aún tenía 18 años. Desde entonces -aunque con el hándicap de haber sufrido una grave lesión de rodilla- acumula 51 encuentros ligueros y 2.761 minutos.

David Rodríguez, habitual en el trabajo con Ramis, y de nuevo protagonista a partir del día 6, no ha terminado de dar el paso definitivo. Otros, como Yeremy Socorro, Ethyan González, Jorge Padilla, Elliot Gómez, Borja Llarena y Fede Olivera tuvieron que salir cedidos para tratar de curtirse. Algunos todavía están a tiempo de tirar la puerta. Otros, por contra, tuvieron que reconducir su carrera futbolística. Es, esto último, lo que desean evitar los diez canteranos a los que se les abrirá una rendija en las próximas semanas. Todos tratarán de aprovfechar la oportunidad.

Un número inopinadamente elevado

No es la primera vez que el CD Tenerife inicia una pretemporada tirando de un elevado número de canteranos. En este caso diez. De hecho, el pasado curso el número de citados fue idéntico, y todos ellos (Jorge Padilla, Elliot Gómez, Víctor Méndez, Matías Cedrés, Yeremy Socorro, David Rodríguez, Ibrahima Barry, Teto, Thierno Barry y Ethyan González) tuvieron minutos en al menos algún amistoso. En ejercicios anteriores dicha cifra también fue similar, sobre todo cuando de paliar la tardía incorporación de los fichajes se trataba. Sin embargo, generalmente la cuantía de canteranos ha estado por debajo de la decena.

Así sucedió, por ejemplo, en el arranque de la 20/21, cuando Fran Fernández dio sus primeros pasos con 20 profesionales y solo cinco canteranos. Ahora, las cifras de la primera parte de la ecuación son casi calcadas. Y es que el CD Tenerife de la 23/24 posee un total de 23 jugadores profesionales en nómina, incluyendo las cuatro llegadas: Ángel, Roberto López, Tomeu Nadal y Álvaro Romero. Dando por probable la salida del portero Javi Díaz y la casi segura desvinculación de Rubén Díez -tras su cesión al Deportivo-, la cifra se quedaría en 21. Es por eso que llama la atención una cuota tan alta, al menos en número, de la cantera en este arranque de la pretemporada. Un hándicap más para darle un volantazo a la historia blanquiazul más reciente.