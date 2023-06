El presidente del CD Tenerife Paulino Rivero cerró ayer el LVII Ciclo de Conferencias del Real Casino de Tenerife con una exposición de marcado sentimiento tinerfeñista y en la que analizó la actualidad del club y sobre todo, el futuro de la entidad. En casi una hora de exposición, Rivero recordó los grandes hitos del club. «Los cuatros ascenso a Primera fueron una explosión de alegría, al mismo tiempo comparable con lo que se vivió en la época de la UEFA y también la esa ilusión se pudo ver en las dos promociones donde no pudimos ascender, contra el Getafe y ante el Girona», dijo.

A partir de ahí, dejó a un lado los resultados deportivos y su mensaje se centró en tres «fotografía». Paulino Rivero recalcó el hecho de que el CD Tenerife sea un club centenario y luego preguntó en voz alta «¿a dónde vamos, a dónde queremos ir?. Tenemos que trabajar para que las alegrías que nos da este club no sean tan efímeras. No se trata de ascender o no ascender, se trata de ascender y trabajar para mantenernos en el tiempo, porque lo historia dice que eso no ha sucedido».

Máxima ambición. Rivero confesó que durante el camino desde el coche hasta el Real Casino, todas las personas que lo vieron le dijeron que este año el CD Tenerife va a subir. «Y yo también lo digo, vamos a subir. Pero hay que tener una cosa clara. Históricamente somos un club que ha estado en Segunda División. Y es sano reflexionar sobre ello, hay que hacerlo. Eso sí, no puede servir de excusa. No puede ser una referencia y conformarnos con ello. Tiene que funcionar como motivación, porque este club se merece estar en Primera por masa social. Somos un club que ahora mismo tiene un presupuesto razonable, estabilidad económica alta, algo clave para desarrollar cualquier proyecto deportivo y lo que nos hace ser solventes. Es decir, no gastar más de lo que se tiene. A partir de ahí, la Isla tiene un millón de habitantes. Toda ella es una zona de influencia para este club y para conseguir ello hay que trabajarlo como hemos empezado a hacerlo. Necesitamos estar unidos. Cuando en los últimos meses hemos metido más gente en el Heliodoro Rodríguez López el equipo lo ha notado hasta acabar como el tercer mejor local de la categoría», comentó el presidente, y posteriormente comparó al Tenerife con equipos como el Athletic Club o la Real Sociedad para lanzar una reflexión. «Necesitamos sumar afecto. ¿Por qué el Bilbao o la Real con menos capacidad de influencia en su población siempre tienen el estadio lleno, con mucho colorido y podemos ver en estos casos un sentimiento identitario desde los más mayores hasta los niños? Nosotros tenemos que enfocar nuestro trabajo para conseguir eso».

El estadio. Paulino Rivero aprovechó la oportunidad para manifestar ante los presentes las carencias que tiene el estadio de la calle de San Sebastián y la necesidad de mejorar el estadio a corto plazo para conseguir ingresos. «Estamos trabajando con las instituciones para que el aficionado tenga la mejor experiencia posible cuando va a ver los partidos de su equipo. Necesitamos cosas a corto plazo como la mejora de los baños y que haya agua en cada uno de ellos. Necesitamos también una reforma interior para que el Heliodoro tenga un nivel de dignidad acorde a esta isla. El estadio es una carta de presentación para los equipos que vienen, sus aficiones y periodistas. A largo plazo tenemos que pensar en un recinto que aporte ingresos. Ahora, tenemos espacios muertos en el campo que no podemos utilizar. Queremos tener una tienda y un museo, porque son recursos extras para el bien de la economía del club.

Área social. Desde que fue nombrado presidente del CD Tenerife, Paulino Rivero anunció que iba a poner todo su esfuerzo en que el club estuviera cerca de la sociedad tinerfeña a través de los valores del deporte y sembrar así la semilla del tinerfeñismo en los más jóvenes. Está cumpliendo. «Estamos desarrollando diferentes campus, nos hemos volcado en la sección femenina. En muy poco tiempo ya tenemos cinco equipos y queremos que sean más próximamente. En esta parcela se está trabajando muy bien dentro y fuera del campo. También apoyamos a deportistas con discapacidad intelectual con el equipo EDI. Los convenios que estamos firmando con los clubes de Tenerife no solo es para pensar en futuros cracks que puedan jugar en el primer equipo sino para estar cerca de ellos cuando son niños y niñas, y llevarlos al estadio a que al equipo. Cuando eres niño es cuando te haces del CD Tenerife», explicó.

Por último, el presidente mandó un mensaje de unión. «Sociedad, instituciones, empresas y medios de comunicación. «El éxito lo consiguen aquellos que son capaces de sumar y no dividir. Siempre en este club ha sido así, y es el camino a seguir por el bien la familia tinerfeñista».