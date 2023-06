La clasificación del Eldense ante el Castilla cierra el listado de equipos que formarán la Segunda División la temporada 23/24. En esta edición el CD Tenerife seguirá teniendo un gran peso histórico ya que es el equipo, de los presentes, con más partidos en la categoría de plata (1.728). La entidad presidida por Paulino Rivero superó la temporada pasada al Real Murcia en lo que se refiere a este registro. Fue en el estadio de El Sardinero ante el Racing de Santander y el empate a un gol, marcó Iván Romero, significó el partido 1.711 en Segunda, en un total de 45 temporadas.

El debut tinerfeñista en esta división fue de la mano de Carlos Muñiz, el técnico que sacó al equipo de la categoría nacional con la promoción superada al Orihuela en mayo de 1953. El primer partido en Segunda fue el 12 de septiembre de ese año, en campo del Xerez. Un duelo que concluyó con derrota tinerfeñista por dos goles a uno. Sin embargo, el resultado final en la tabla fue la sexta posición de 16 clubes participantes. La victoria por 8-0 al RCD Mallorca el 20 de diciembre de 1953, el año del debut en la categoría, sigue siendo la mayor victoria del equipo tinerfeño en su camino por la Segunda División. Tras el club canario, el Sporting de Gijón (1.592 partidos), el Elche (1.428), el Real Oviedo (1.406) y Levante UD (1.324), son los más expertos.

Sin andaluces. El curso 23/24 no tendrá equipos andaluces en el calendario. No es buena noticia para los aficionados blanquiazules, ya que equipos como el Málaga, que descendió a Primera RFEF, o el Granada, que ascendió a la máxima categoría nacional la campaña pasada, eran de los destinos más cercanos a la isla, junto a Cádiz y Almería, que amarraron la permanencia en Primera en el tramo final del campeonato. La falta de acento andaluz hace que por primera vez en la historia no haya equipos de la mencionada comunidad en el segundo escalón del fútbol español. Lo más cerca que estuvo de darse este hecho fue en la temporada 94/95, con el Marbella como único club representante de la zona.

Un solo filial. El Villarreal B consiguió el curso pasado mantener la categoría. La cantera del submarino amarillo, comenzó bien y acabó sufriendo, siendo el equipo que limitó la permanencia con 50 puntos. Una plantilla talentosa y que tiene también madurez, como ejemplo de la buena gestión que lleva muchos años haciendo el equipo presidido por Fernando Roig.

Los que bajaron. La competición será exigente desde el primer día. Los tres equipos que bajan desde Primera tienen mucha historia, masa social y una estructura potente. El gran favorito para el ascenso, a día de hoy, será el RCD Espanyol. El cuadro catalán cuenta con músculo económico y si no asciende será un fracaso a ojos de su afición. En una situación similar está el Elche CF. Pese a ser el primero en descender y firmar un curso con tan solo 25 puntos, en 41 estuvo la salvación, compitió hasta el final con responsabilidad, lo que sirvió para fortalecer la unión con la afición. Por último, otro gigante, el Real Valladolid cuyo dueño es el exfutbolista brasileño Ronaldo y del que todos esperan que sea el club que agite el mercado de fichajes en las próximas semanas. Jugarán con la misma presión que el Espanyol por subir. Tres clubes con tres estadios modernos y de gran aforo. El del Espanyol, 40.000 localidades, el del Elche CF 31.000 y el del Pucela, 28.000.

Ascendidos. El fútbol modesto encuentra su sitio en la categoría de Segunda. La SD Amorebieta y Racing de Ferrol, subieron directos. El Alcorcón, con el exentrenador del Tenerife Fran Fernández y el Eldense, que eliminó ayer al Real Madrid Castilla (1-1 en la ida y 3-3 en la vuelta), haciendo valer el factor campo en la prórroga, completan la lista. El sorteo del calendario será el miércoles y la primera jornada será el fin de semana del 11 de agosto.