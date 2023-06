El regreso de Ángel al Tenerife coge cuerpo

Avance crucial en el intento del Tenerife de fichar a Ángel Rodríguez. El club se había propuesto hacerse con los servicios del delantero lagunero y todo indica que ya ha recorrido la parte más complicada de una negociación en la que no le ha faltado competencia –por ejemplo, también surgió el interés del descendido Valladolid–. Las últimas conversaciones entre los dirigentes y el agente del futbolista sirvieron para sentar las bases de un acuerdo por el que el goleador se compromete a firmar un contrato de dos años de duración, más otro opcional. Solo queda que sea oficial, que Ángel vuelva a posar con una camiseta que le resulta familiar, la blanquiazul.

Sería algo así como cerrar un ciclo en su carrera. Debutó en una categoría profesional, la Segunda División, el 15 de enero de 2006, en un partido entre el Tenerife y el Murcia, con un gol suyo incluido y con el técnico David Amaral en el banquillo. A sus 36 años, va camino de retornar a la casilla de salida con la oportunidad jugar en el Tenerife durante tres temporadas y, quién sabe, retirarse en casa.

Sería, además, su regreso a Segunda División después de seis campañas seguidas en la máxima categoría nacional. Encadenó cuatro con el uniforme del Getafe –un total de 46 goles en todas las competiciones– y añadió dos en un Real Mallorca en el que vio reducida su producción –ocho y tres tantos en cada uno de esos ejercicios–.

Ángel completó su formación en el Tenerife con el salto al primer equipo en enero de 2006. En un mercado de invierno en el que el club no pudo fichar, por tener los derechos bloqueados, Amaral tiró de la cantera y subió al joven delantero y a Ricardo León, que se convirtieron enseguida en titulares habituales. Un gol de Ángel y otro de Ayoze García en Murcia sellaron una angustiosa permanencia ese curso, con Miguel Concepción recién llegado a la presidencia. En la siguiente campaña, demostró que había llegado para quedarse:aportó siete dianas.

En la 2007/08 no tuvo sitio en un equipo que estrenó técnico, Oltra, y goleador, Nino. Encadenó las cesiones al Castilla y al Osasuna B y volvió en el verano de 2008 para participar en el último ascenso a Primera: seis goles fueron suyos. En la nueva categoría tuvo un papel secundario. Marcó un tanto en una Liga que le dejó el mal recuerdo del descenso y la decepción del tibio amago del club de renovar su contrato. Las condiciones no le convencieron y no dudó a la hora de hacer las maletas para iniciar una próspera etapa lejos de la Isla.

De hecho, salvo en la temporada 14/15, en el Eibar, nunca faltó a su cita con el gol. De entrada, logró 15 con el Elche en la 2010/11, la misma de la caída del Tenerife a Segunda B. Su carrera continuó en el Levante, Eibar –en Primera División–, Real Zaragoza –dos años en Segunda–, Getafe y Real Mallorca.

Ahora asume el reto de aumentar el potencial ofensivo del Tenerife de Asier Garitano, un equipo en el que se reencontrará con el también delantero Enric Gallego, uno de sus compañeros en el Getafe en la temporada 2019/2020.

No serán los únicos cazagoles del Tenerife 2023/24. Siguen, con la intención de mejorar los registros del curso pasado, jugadores como Elady Zorrilla y Mo Dauda. Y buscarán hacerse un sitio los canteranos Jorge Padilla y Ethyan.

Con el fichaje de Ángel Rodríguez, el Tenerife cumplirá uno de sus principales desafíos en el mercado de verano, el más ambicioso.