Javier López Carballo: «Para mí sería un honor volver al equipo de mi isla en un futuro»

Fue un tinerfeño de La Orotava el protagonista de la acción que cambió el signo de la eliminatoria final por el ascenso. Javier López Carballo (21 años) resultó decisivo porque fue el jugador al que le hicieron el penalti que luego transformó Villalibre e hizo levitar al Alavés, su equipo. Ahora, habla de las sensaciones de aquel día irrepetible y de su futuro. Por lo pronto, cuentan con él para el nuevo proyecto en Primera.

Imagino que pocas satisfacciones tan grandes como un ascenso a la máxima categoría.

Desde luego. Es un ascenso que sabe muy bien. La verdad es que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Es muy grande subir a Primera.

¿Con qué se queda de la final contra el Levante?

Me quedo sobre todo con la celebración con la afición del Alavés en el día después. Fue el lunes y fue increíble ver a tanta gente en la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria, llena a tope, con decenas de miles de personas eufóricas. Y me quedo también con los seis minutos de espera por el VAR hasta saber si era penalti o no. Al final lo marcó Villalibre y subimos. Una locura total.

Ya no es solo la grandeza de la proeza, también la forma de conseguirla.

Fue impresionante. Habíamos jugado un buen partido y habíamos sido superiores al Levante, pero ya nos ocurrió contra Las Palmas que nos quedamos a medias y teníamos el miedo al fracaso otra vez. El gol se dio en el 128’, fue casi de infarto pero así sabe mucho mejor. En eso coincidimos todos.

Además tuvo el privilegio de ser partícipe del partido decisivo. Salió en el minuto 91 y fue trascendente. De hecho le hicieron a usted el penalti del ascenso.

Sí, en líneas generales estoy muy contento con el año que me ha salido. Tuve la oportunidad de entrar y ayudar al equipo en el último partido, pude ser decisivo en la acción del penalti y me he sentido importante en casi todo momento. He ayudado en todo lo que he podido y las conclusiones desde luego son positivas.

A pesar de su juventud ha pasado por un sinfín de vicisitudes. ¿Cómo surgió la opción de irse a Vitoria tan joven?

Surgió por la selección canaria. Jugando el Campeonato de Selecciones Autonómicas se fijaron en mí, vinieron a vernos bastantes ojeadores y se dio esa opción. Yo estaba contento en el CD Tenerife pero quería progresar, competir en una categoría superior y eso allí no se dio después de hablar con su director deportivo y transmitirle mis pensamientos. Tanto el representante como la familia miramos con cariño esa opción [del Alavés] porque aquí iban a confiar en nosotros y me daban lo que buscaba, que era una oportunidad.

¿Qué recuerda de su etapa de blanquiazul?

Allí fui feliz y les estoy agradecido. Es el equipo de mi tierra y los dos años que pasé allí fueron increíbles. Ellos también, los que me formaron, son partícipes de todo esto que me está pasando ahora.

Me estoy acordando de que dio usted una asistencia de gol que significó la derrota del Tenerife en Mendizorroza. Supongo que sería uno de tantos momentos importantes de este curso porque ha sido decisivo en muchos partidos de esta temporada.

Sí es verdad que no he sido titular todas las veces que me habría gustado pero he tenido bastantes participaciones en competición oficial. Al final, lo que los entrenadores buscan es que los jugadores no titulares puedan desatascar los partidos y resolverlos. A mí me han dado bastantes oportunidades y creo que las he aprovechado. Cuando no he estado en el once, he sido casi siempre uno de los cambios. Y eso es un paso adelante en un año tan importante para la entidad.

¿De quién ha aprendido más en el vestuario?

Del míster, que ha confiado mucho en todos nosotros, también en la gente joven. Eso ha sido clave para ascender. Los que hemos jugado menos también nos hemos sentido importantes. Hemos sido un grupo, los titulares y los que no; y todos hemos ayudado en nuestra proporción y medida para llevar de nuevo al Alavés a Primera. Hemos tenido un míster que ha sido un líder para el grupo.

¿Tiene claro su futuro?

Por ahora sí. Pertenezco al Alavés. Toca desconectar pero allí me dicen que cuentan conmigo y por eso estoy contento. Si habrá movimientos o no, lo desconozco. Ya se verá durante el verano.

Le he escuchado decir que no le haría ascos a la opción de regresar a casa. Más bien al contrario, ha dicho que estaría encantado de que su vuelta al Tenerife se dé algún día.

Yo estaría encantado de volver. Es el equipo de mi tierra, ellos me ayudaron cuando era pequeño y siempre les voy a estar agradecido. Para mí sería un orgullo representar al equipo de mi isla en un futuro.