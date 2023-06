Asier Garitano y compañía: el nuevo cuadro técnico

Asier Garitano no llega solo al Tenerife. Al cuadro técnico blanquiazul se incorporan tres profesionales más, un segundo técnico, Pedro Hernández; un entrenador de porteros, Queco Piña;y un preparador físico, Miguel Pérez. El nuevo Tenerife estará en sus manos a partir del 6 de julio. Pedro, Queco y Miguel son los hombres de confianza de Asier, sus acompañantes en gran parte del camino recorrido en los últimos años, y en dos de los casos, jugadores que tuvo a sus órdenes en su día. ¿Quién es quién en el nuevo staff?

El segundo entrenador. Pedro Hernández (Madrid, 2 de octubre de 1978) hizo carrera como lateral derecho. Llegó a jugar un par de partidos en Primera División, en 2004, con el Albacete de César Ferrando, pero desarrolló casi toda su trayectoria en Segunda. Debutó en esa categoría en 1999, en el filial de su club de formación, el Atlético de Madrid. Más tarde tuvo continuidad con el Albacete que dirigió Paco Herrera (2001/02)y subió a Primera con César Ferrando (2002/03). Luego pasó por el Ciudad de Murcia (2004/05)y vivió su etapa más larga, de cinco temporadas seguidas, en el Castellón, con el que descendió en una campaña, la 2008/09, en la que coincidió con A Garitano, en un principio como ayudante de David Amaral y en el tramo final como técnico principal. Su trayectoria como futbolista siguió en Segunda B, en el Leganés y el Toledo –hasta el final de la 14/15–. En total, Pedro jugó 204 partidos en la categoría de plata.

Como si el destino le hubiera querido dar pistas sobre el momento actual, Hernández trabajará en el equipo al que más veces ha tenido como rival, un Tenerife al que se enfrentó en diez ocasiones, ocho en Segunda División, con el Atlético B, Ciudad de Murcia y Castellón, y dos en Segunda B, con el Leganés. Siempre fue titular; disputó todos los minutos.

El reencuentro entre Garitano y Hernández se produjo en el verano de 2015. Asier fichó a Pedro como integrante de su equipo técnico en esa pretemporada. El preparador guipuzcoano llevaba ya un año en el Leganés y reforzó su equipo de trabajo con el exdefensa madrileño. Juntos llevaron a los de Butarque de Segunda B a Primera en solo tres temporadas. La estancia de Garitano en el Leganés terminó en la campaña 17/18, pero Pedro siguió una más, esta vez con Mauricio Pellegrino como jefe. Pero solo estuvo ese curso. En 2019 cambió de club, pero no de Comunidad Autónoma, después de recibir la llamada del Real Madrid. De un día para otro se vio dentro del grupo de trabajo liderado por Zinedine Zidane, en su caso, para ocuparse del seguimiento de los rivales junto a otros especialistas en la materia. Esa etapa duró lo que tardó Garitano en volver al Leganés. Tras su paso por la Real Sociedad (18/19) y el Alavés (19/20), Asier bajó a Segunda para coger los mandos del equipo pepinero. Y una de sus peticiones fue la contratación de Pedro, con el que continuará en el Tenerife.

Preparador de porteros. En el nuevo cuadro técnico blanquiazul hay otro clásico de Segunda en el siglo XXI, un coruñés de 42 años llamado Sergio Piña Cousillas y conocido como Queco. Fue portero del Celta B, Ourense, Racing de Ferrol, Alicante. Ponferradina, Orihuela, Leganés y Huesca. En total, 84 partidos en Segunda División y 86 en Segunda B. Tuvo como entrenador a Garitano en el Alicante y en el período del doble ascenso del Leganés; en el de Segunda a Primera, como reserva del exblanquiazul Serantes. Al igual que Pedro Hernández, el equipo que tuvo enfrente en más ocasiones en partidos oficiales fue el Tenerife. Se midió con la escuadra blanquiazul ocho veces y solo perdió una. En un verano estuvo cerca de ser jugador del Tenerife. Su nombre sonó como fichaje, pero aquel interés no avanzó lo suficiente.

Piña se retiró en el Huesca, al final de la temporada 16/17. En enero de 2021, el Leganés anunció su retorno para desempeñar la función de entrenador de porteros.

Pero esa no ha sido la única actividad de Queco relacionada con el fútbol. Fue vocal y miembro de la junta directiva del sindicato AFE. En mayo de 2020 anunció, junto a tres dirigentes más, la intención de presentar una moción de censura contra el presidente David Aganzo por falta de confianza y un supuesto delito de cohecho. En ese momento, Piña era vocal pero no trabajador de AFE, ya que había sido destituido por Aganzo. Un mes más tarde, en junio de 2020, el sindicato informó que ese proceso no iba a poder llevarse a cabo por la existencia de firmas que no se habían validado ante notario.

Preparador físico. Y queda Miguel Pérez, el encargado de cuidar la puesta a punto de los futbolistas. Empezó en las categorías inferiores del Leganés hasta su salto al primer equipo en la temporada 2013/14, el primero de Garitano en el equipo madrileño. Completaron ese exitoso ciclo y siguieron en la Real Sociedad, el Alavés y en el retorno al equipo madrileño.